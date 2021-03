Walross wahrscheinlich auf Eisscholle eingeschlafen und nach Irland gelangt

Es könnte sich dabei um die erste Sichtung, so fern vom natürlichen Lebensraum des Tieres, seit langer Zeit handeln. Die Lage für das Walross ist allerdings ernst: So weit im Süden dürfte es keine natürliche Nahrung finden, die Reise dürfte es ohnehin entkräftet haben. Mitglieder der Tierschutzorganisation "Seal Rescue" suchen derzeit fieberhaft nach ihm – und so seine einzige Hoffnung darauf, seinen Artgenossen von seinem großen Abenteuer zu erzählen.