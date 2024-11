US-Firmen nach Trump-Sieg unter Druck: Walmart beendet Diversity-Maßnahmen

Nun aber kündigte der größte private US-Arbeitgeber an, all diese Maßnahmen einschränken oder zumindest überdenken zu werden.

Lieferanten-Verträge, die Gleichberechtigung berücksichtigen; Unterstützung für die Pride-Paraden; Mitarbeiter-Schulungen gegen Rassismus; sogar ein eigenes "Center for Racial Equity": Die Supermarktkette Walmart bemühte sich in den vergangenen Jahren intensiv um Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Mehr als die Hälfte der Stundenlöhner und 42 Prozent der Führungskräfte dort sind "People of Color".

Schon vor dem Sieg Trumps sei die Infrastruktur für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in den meisten Unternehmen schwach gewesen, so Shaun Harper - Geschäftsführer des "Race and Equity Centers" - in einem Interview mit CNN. Sein Triumph dürfte diese Tendenz aber definitiv verstärken, meint er.

Der Abbau der Programme wird Harper zufolge womöglich dazu führen, dass Firmen mit ihren eigenen Mitarbeitern verstärkt in Konflikte geraten und sie es bei der Talentebindung schwerer haben werden. Diversitätsinitiativen verringern nachweislich die Fluktuation und erhöhen die Motivation von Mitarbeitern. „Die Arbeitnehmer werden darauf bestehen und verlangen, dass die Arbeitgeber etwas unternehmen“, so Harper. Die Arbeitgeber seien "völlig unvorbereitet, darauf zu reagieren.“