Vor Istanbul breitet sich der "Seerotz" immer weiter aus

Aufgrund der dramatischen Situation wurde nun die Regierung unter Recep Tayyip Erdogan aktiv. Der Präsident beauftragte Umweltminister Murat Kurum, einen Aktionsplan zu entwickeln, den dieser in einem 22-Punkte-Programm bereits vorlegte: Unter anderem soll noch in diesem Jahr ein Drittel des Maramarmeeres (die Gesamtfläche entspricht in etwa der von Oberösterreich) als Schutzgebiet ausgewiesen werden. Zudem soll der Ausbau der Kläranlagen massiv ausweitet werden. Derzeit gehen rund 70 Prozent der Abwässer Istanbuls (rund 15 Millionen Einwohner) lediglich vorbehandelt ins Marmarameer.