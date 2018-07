Mittelmeer: Warum Quallen zur Plage werden können

Roland Halbauer, der im Tiergarten Schönbrunn für die Aquarien zuständig ist, fasst die Ursachen für die Quallenvermehrung so zusammen: „Es fehlt an Umweltbewusstsein.“ Denn nicht nur die Überfischung, die im Mittelmeer ein besonderes Ausmaß angenommen hat, sorgt dafür, dass die Tiere immer bessere Bedingungen vorfinden. „Auch, dass viele Abwässer ins Meer geleitet werden, kommt den Quallen zu Gute – sie sind eine nährstoffreiche Nahrungsquelle.“

Der Klimawandel tue sein übrigens, denn die Nesseltiere brauchen für die Fortpflanzung eine gewisse Temperatur. „Je früher diese erreicht ist, desto früher vermehren sich die Quallen – und das zu einer Zeit, in der es nicht so viele Fressfeinde gibt.“ Ein Teufelskreis. Was könnte man also tun, wenn man auch zukünftig unbeschwert im Mittelmeer und anderen Flüssen baden will? „Wir müssen insgesamt umweltbewusster werden. An den Quallen sehen wir ja, dass etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist“, sagt Roland Halbauer.