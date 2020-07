Der meiste Plastikmüll im Meer sinkt in große Wassertiefen

Der Plastikmüll an Stränden und an der Wasseroberfläche stellt einer Studie zufolge nur die Spitze des Eisbergs der Verschmutzung der Meere dar. 99 Prozent der Plastikabfälle in europäischen Meeren würden in große Wassertiefen sinken und auf den ökologisch besonders empfindlichen Meeresböden landen, warnte die auf den Schutz der Meere spezialisierte Umweltorganisation Oceana am Freitag in Madrid.

Wilde Mülldeponien

Gefährdet sei laut einer dort präsentierten neuen Studie vor allem das Mittelmeer wegen der hohen Bevölkerungsdichte seiner Anrainerstaaten, der großen Wassertiefe und des geringeren Wasseraustausches. Der Plastikmüll werde durch unterseeische Strömungen in die Tiefe gezogen. Viele Bereiche des Meeresbodens, vor allem Rinnen, Senken und Täler, glichen inzwischen wilden Mülldeponien an Land, schreiben die Autoren der Studie. In den dunklen und kalten Regionen Hunderte Meter unter der Wasseroberfläche werde es Jahrhunderte dauern, bis der Plastikmüll abgebaut worden sei.