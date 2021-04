Von Indien bis Israel: So gefährlich sind (religiöse) Feste

In der Türkei gilt seit Beginn des Ramadan eine Ausgangssperre ab 19 Uhr, auch wurden damals schon Beschränkungen für Reisen zwischen den Provinzen erlassen.

Die Corona-Zahlen stiegen dennoch weiter so rasant an (Sieben-Tages-Inzidenz bei 400, in Istanbul bei 850 Neuinfektionen), sodass Präsident Tayyip Erdoğan ab Donnerstag einen totalen Lockdown verhängt: Selbst nicht relevante Unternehmen müssen bis 17. Mai schließen. Ankara will mit den Maßnahmen offenbar versuchen, die Tourismussaison doch noch zu retten.