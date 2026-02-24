Wer einen Hund hat, wird sicher schon mal mit einem "Bussi" gegrüßt worden sein. Das liebevolle Ablecken ist in der Regel ein Ausdruck der Zuneigung. Dass aus dieser scheinbar harmlosen Geste jedoch eine lebensbedrohliche Sepsis entstehen kann, damit rechnen die wenigsten.

So erging es auch der 56-jährigen Britin Manjit Sangha: Sie verbrachte 32 Wochen im Spital, erlitt mehrere Herzstillstände und musste sich beide Hände und Beine amputieren lassen.