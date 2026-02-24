Es sollte nur eine ganz gewöhnliche Besorgung werden: Michele Lyn Hundley Smith, Mutter von drei Kindern (damals 19, 14 und 7 Jahre alt), verließ am 9. Dezember 2001 das Haus, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Doch sie kam nie wieder zurück. Ihr Ehemann und ihre drei Kinder konnten sich ihr spurloses Verschwinden nicht erklären und alarmierten die Polizei. 24 Jahre später dann die Nachricht, die ihrer Familie eine Achterbahnfahrt der Gefühle beschert: Smith wurde lebend gefunden und führt nun ein völlig neues Dasein.

Mutter spurlos verschwunden Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die US-Amerikanerin aus Eden, North Carolina, 38 Jahre alt, als sie ein Kaufhaus in Virginia besuchte. Die Ermittler gingen damals zahlreichen Hinweisen nach und auch die Bevölkerung wurde über detaillierte Vermisstenanzeigen um Mithilfe gebeten. Wie The New York Post unter Berufung auf das Sheriffbüro von Rockingham County berichtet, suchte sogar das FBI unzählige Stunden nach der Mutter – jedoch ohne Erfolg.

24 Jahre vermisst: Frau wurde lebend gefunden In der Vermisstenanzeige hieß es: "Sie würde ihre Kinder niemals freiwillig zurücklassen." Doch rund 24 Jahre später geben die Behörden bekannt, dass Smith am 20. Februar "lebendig und wohlauf" im US-Bundesstaat North Carolina gefunden wurde, nachdem ein Hinweis eingegangen war.

Mutter will keinen Kontakt zur Familie Ihren genauen Aufenthaltsort geben die Ermittler auf ihren Wunsch nicht bekannt, doch es wird davon ausgegangen, dass sie sich nicht weit weg von ihrer Heimat aufhält. Smiths Familie wurde informiert, dass sie lebend gefunden wurde und dass man ihren Wunsch nach Privatsphäre berücksichtigen soll.

Viele Fragen bleiben offen Zum Muttertag 2024 schrieb eines ihrer Kinder auf Facebook: "Ein weiterer Muttertag ist vergangen. Ich werde dich für immer vermissen und mich fragen, was passiert ist und warum. Ich werde für immer nach Antworten suchen und dich für immer lieben." Nun ist ihre geliebte Mutter zwar wieder aufgetaucht, doch viele Fragen bleiben für die Familie offen. Im Gespräch mit dem Sender WFMY News 2 sagte Smiths Cousine Barbara Byrd: "Ich möchte am liebsten nach draußen gehen und schreien: ‚Sie lebt, sie lebt!" Weiter erklärt sie:

Meine wichtigste Frage richtet sich an sie … Was ist damals im Dezember passiert? Was hat dich dazu gebracht, zu gehen? Was ist geschehen?" von Barbara Byrd, Cousine der Vermissten