Skelett zwischen Müll entdeckt: Frau (73) lag zwei Jahre tot in ihrer Wohnung

In Portugal ist die Leiche einer Frau entdeckt worden, die mutmaßlich schon seit zwei Jahren tot in ihrer Wohnung in der Großstadt Porto gelegen hatte. Die Überreste wurden bereits am 21. Jänner gefunden, wie die Zeitung Correio da Manhã und weitere Medien nun unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Frau sei vermutlich vor rund zwei Jahren im Alter von 73 Jahren gestorben, hieß es. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Skelett lag zwischen Müllansammlungen Alarm ausgelöst hatte den Berichten zufolge die Ärztin eines Gesundheitszentrums, nachdem die Diabetikerin über längere Zeit nicht mehr zu Terminen erschienen war. Polizeibeamte öffneten die Wohnung und entdeckten zwischen Müllansammlungen das Skelett der Frau im Bett.

Nach Angaben von Nachbarn war die allein lebende Pensionistin zuletzt kurz vor Weihnachten 2023 gesehen worden. Damals sei sie wegen einer Operation ins Krankenhaus gebracht worden. Danach habe es kein Lebenszeichen mehr gegeben. Viele Anrainer seien davon ausgegangen, dass die Seniorin in ein Pflegeheim gezogen sei. Entdeckung löst bei Nachbarn Bestürzung aus Eine Nachbarin erzählte Correio da Manha, die Frau habe rund 15 Jahre in der Wohnung gelebt und sich zunehmend zurückgezogen. Bereits wenige Monate nach ihrem Verschwinden hätten Bewohner die Stadtverwaltung informiert, weil keinerlei Bewegung mehr in der Wohnung zu erkennen gewesen sei. Zwar seien Behördenvertreter erschienen. Diese hätten jedoch nichts weiter unternommen.