Deutschland

Mutter (33) lagerte totes Frühchen in Pizzakarton im Gefrierfach

Die drogenabhängige Mutter muss sich vor Gericht verantworten. Ein Gutachten soll klären, ob das Kind lebensfähig gewesen wäre.
23.02.2026, 11:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Justitia-Statue mit Augenbinde und Waage steht vor einem roten Hintergrund.

Weil sie ihr zu früh geborenes Baby unversorgt gelassen haben soll, steht eine 33-Jährige aus Niedersachsen vor dem Landgericht Verden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Totschlag durch Unterlassen vor. Die Deutsche soll das in ihrer Achimer Wohnung geborene, 940 Gramm schwere Frühchen nach dessen Tod in einem Pizzakarton im Gefrierfach ihres Kühlschranks gelagert haben.

Schock-Fund in Bayern: Vermieter entdeckte tote vierköpfige Familie

Dort fanden Angehörige Monate später den Leichnam. Das Neugeborene habe nach der Geburt in der 27. oder 28. Schwangerschaftswoche noch 30 Minuten gelebt, sagte Staatsanwalt Alexander Bleckat. Obwohl der drogenabhängigen Mutter bewusst gewesen sei, dass das Mädchen unversorgt sterben würde, habe es keine Rettungskräfte alarmiert.

Bakterien-Infektion: Zwei Frühchen im Landeskrankenhaus gestorben

Medizinische Gutachter müssen nun klären, ob das Kind überhaupt lebensfähig gewesen wäre. Die Kammer habe den Haftbefehl gegen die Angeklagte aufgehoben, da kein Hinweis auf eine vorsätzliche Tat vorliege, sagte die Vorsitzende Richterin. 

Deutschland
Agenturen, best  | 

Kommentare