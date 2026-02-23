Ein 26-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln von einem Jugendlichen brutal die Treppe in einem S-Bahnhof heruntergetreten und schwer verletzt worden. Der Angriff erfolgte gezielt und wurde von anderen Jugendlichen gefilmt, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann soll am Sonntagabend zunächst vor dem Bahnhof Hermannstraße eine Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen haben.

Als er in den Bahnhof ging, folgten ihm die Jugendlichen zu einer Treppe. Drei von ihnen griffen demnach zu ihren Handys und begannen zu filmen, der vierte lief dem Mann hinterher und „sprang diesem gezielt mit dem Fuß in den Rücken“, so die Bundespolizei, die Videos aus den Überwachungskameras ausgewertet hatte.

Täter auf der Flucht

Der Mann stürzte die Treppe hinunter, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und kam in ein Krankenhaus. Die Jugendlichen flüchteten. Die Bundespolizei fahndet nach den Tätern. Der hinterhältige Angriff erinnert an eine Tat im selben Bahnhof im Bereich der U-Bahn im Oktober 2016. Damals hatte ein Mann einer jungen Frau in den Rücken getreten, so dass sie die Stufen hinunterstürzte und sich schwer verletzte.