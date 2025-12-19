Vor 42 Jahren spurlos verschwunden: Frau plötzlich aufgetaucht

Ein mutmaßlich von der Mutter in den 1980er-Jahren entführtes Mädchen aus dem US-Bundesstaat Kentucky ist Medienberichten zufolge jetzt aufgetaucht. Die heute 46-Jährige habe jahrzehntelang unter einer falschen Identität mit der Mutter in einem anderen Bundesstaat gelebt, berichten der Sender CNN und die Zeitung USA Today unter Berufung auf einen Sprecher des Sheriffbüros in Jefferson County im US-Bundesstaat Kentucky. Mädchen verschwand 1983 spurlos Gegen die Mutter wurden den Berichten zufolge mittlerweile Vorwürfe wegen Eingriffs in das Sorgerecht erhoben. Der Vater des Mädchens sagte nach dem Verschwinden bei der CNN, seine Frau habe 1983 die Tochter in den Bundesstaat Georgia mitnehmen wollen, um dort eine neue Stelle anzutreten und ein Familienheim aufzubauen. Als er dort angekommen sei, seien die beiden spurlos verschwunden gewesen. Damals wurde eine US-weite Suchaktion ausgelöst, die auch die Bundespolizei FBI einschloss, wie das Magazin People berichtet.

Ein Hinweis auf der gemeinnützigen Plattform Crime Stoppers führte die Ermittler den Berichten zufolge nun auf die Spur der Mutter, die in diesem Jahr in Marion County im Bundesstaat Florida gesehen worden war. Dies habe einen Prozess des Datenabgleichs in Gang gesetzt, inklusive einer Analyse mit der DNA ihrer in Louisville lebenden Schwester, die zu 99,9 Prozent identisch gewesen sei mit der Frau in Florida. Tochter erfuhr erst jetzt von ihrer Identität Die Tochter erfuhr demnach erst im November von Polizeibeamten, dass sie unter einer falschen Identität gelebt hatte. "Du bist nicht die, die du glaubst zu sein", hätten sie ihr gesagt, berichtete sie dem CNN-Tochtersender WLKY. "Du bist eine vermisste Person."