Deutschland

Vor 4 Jahren spurlos verschwunden: 22-Jährige tot in Wald aufgefunden

Symbolbild: Absperrband der Polizei in einem Waldstück
2021 verschwand Milina K. in Luckenwalde nach einem Treffen mit Freunden. Seither fehlte jede Spur von ihr. Nun wurde die Leiche der jungen Frau gefunden.
13.08.25, 10:23
Kommentare

Fast 4 Jahre ist es her, dass Milina K. in Luckenwalde (Brandenburg, Deutschland) spurlos verschwand. Die damals 22-Jährige hatte sich in der Nacht zum 25. September 2021 im Nuthepark mit Freunden getroffen. Gegen 1:30 Uhr soll sie den Park nach Angaben der Freunde verlassen haben.

Leiche in Waldgebiet entdeckt

Seitdem fehlte von ihr jede Spur - bis jetzt. Nun herrscht traurige Gewissheit: Wie die Bild berichtet, wurde die junge Frau tot in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt entdeckt. Wann und von wem die Leiche gefunden wurde, ist bislang nicht bekannt.

Tragödie in Jesolo: Bub (6) nach stundenlanger Suche tot im Meer gefunden

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Tötungsdelikt aus. Laut der Polizei in Brandenburg an der Havel und der Staatsanwaltschaft Potsdam sprechen sowohl die Auffindesituation als auch der Umstand ihres Verschwindens dafür.

Ein Jahr nach Verschwinden kam Bewegung in den Fall

"Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Milina den Nuthepark zu Fuß, mit dem Taxi oder Öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat", erklärte Hanna Urban, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam bereits vor 4 Jahren. Das Fahrrad, mit dem Milina K. in den Park gekommen war, fand man an dem Platz, an dem sie es üblicherweise abstellte.

Griechenland: Frau (59) spurlos am Strand verschwunden

Ein Jahr nach ihrem Verschwinden schien kurz Bewegung in den Fall zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelte gegen eine "namentlich bekannte Person". Zu einer Festnahme kam es jedoch nicht.

5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Für Informationen, die zur Überführung des Täters oder der Täter führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

(kurier.at, pres)  | 

Kommentare