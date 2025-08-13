Fast 4 Jahre ist es her, dass Milina K. in Luckenwalde (Brandenburg, Deutschland) spurlos verschwand. Die damals 22-Jährige hatte sich in der Nacht zum 25. September 2021 im Nuthepark mit Freunden getroffen. Gegen 1:30 Uhr soll sie den Park nach Angaben der Freunde verlassen haben. Leiche in Waldgebiet entdeckt Seitdem fehlte von ihr jede Spur - bis jetzt. Nun herrscht traurige Gewissheit: Wie die Bild berichtet, wurde die junge Frau tot in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt entdeckt. Wann und von wem die Leiche gefunden wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Tötungsdelikt aus. Laut der Polizei in Brandenburg an der Havel und der Staatsanwaltschaft Potsdam sprechen sowohl die Auffindesituation als auch der Umstand ihres Verschwindens dafür. Ein Jahr nach Verschwinden kam Bewegung in den Fall "Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Milina den Nuthepark zu Fuß, mit dem Taxi oder Öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat", erklärte Hanna Urban, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam bereits vor 4 Jahren. Das Fahrrad, mit dem Milina K. in den Park gekommen war, fand man an dem Platz, an dem sie es üblicherweise abstellte.