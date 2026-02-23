Eine 21-Jährige in Südkorea steht unter Mordverdacht: Die Frau wird beschuldigt, zwei Männern mit Drogen versetzte Getränke verabreicht zu haben.

Laut Ermittlungen soll sie zuvor mehrfach die Künstliche Intelligenz ChatGPT nach möglichen Wechselwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol befragt haben.