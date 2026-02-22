Der US-Amerikaner James Farthing freute sich im April 2025 über einen Lottogewinn von 167 Millionen US-Dollar (circa 142 Millionen Euro). Damit sollten die Geldsorgen des 50-Jährigen bis zum Lebensende gelöst sein, doch Farthing kam mit dem Gesetz in Konflikt. Seit seinem Gewinn wurde er bereits zweimal verhaftet.

Mann drängte Date, Gummibärchen zu essen Wie die Lokalzeitung Louisville Courier Journal berichtet, wurde Farthing am 11. Februar festgenommen. Laut dem Scott County Sheriff's Department erstatte eine Frau Anzeige, nachdem sie bei einem Treffen von dem 50-Jährigen gedrängt wurde, "ein Gummibärchen" zu essen. Die Frau aus Lexington habe nicht gewusst, ob sich in dem Zuckerl möglicherweise Drogen oder andere Inhaltsstoffe befanden.

Sie erklärte gegenüber den Beamten, dass sie danach im Anwesen von Farthing war, wo sich angeblich sechs weitere Personen befanden. Die Frau habe um ihr Leben gefürchtet, weil die Unbekannten Waffen besaßen und ihr etwas antun könnten Sie kontaktierte laut Fox 56 die Polizei, und versteckte sich unter einem Tisch. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine Schusswaffe und Munition auf Farthings Nachttisch. Die Frau war "betrunken sowie extrem ängstlich" und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lottogewinner drohte Frau per Textnachrichten Im Krankenhaus zeigte die Frau den Beamten Textnachrichten, die sie kurz nach ihrer Einlieferung von dem Lottogewinner erhalten hatte. In einer Nachricht stand unter anderem: "Warum tust du mir das an? Ich würde dir niemals wehtun." Gegenüber der Polizei, die gleich vor Ort das Handy des Mannes konfizierte, erklärte Farthing, dass es seinem Date zuvor noch gut ging. Er habe keine Ahnung gehabt, wohin die Frau verschwunden sei. Vor der Beschlagnahmung seines Mobiltelefons schickte der 50-Jährige weitere Nachrichten an seine Verabredung, die im Krankenhaus saß. Er habe betont, dass er "sie finden" werde. Die Frau erstattete Anzeige.

Bereits zum 2. Mal seit Gewinn verhaftet Diese Textnachrichten soll Farthing nur geschickt haben, weil er sich angeblich Sorgen machte, wo die Frau hingegangen sei und er sie gesucht hätte. Der 50-Jährige wurde anschließend festgenommen. Laut Gerichtsakten ist es ihm untersagt, Kontakt mit dem Opfer aufzunehmen. Farthing soll am 2. April vor Gericht erscheinen, um sich der Anklage zu stellen.