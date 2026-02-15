George Legrand aus Lowell (Massachusetts) staunte nicht schlecht, als ihn sein Rubbellos zum Millionär machte. Der US-Amerikaner kaufte sich das Gewinnerticket der Massachusetts State Lottery an einer Tankstelle und konnte sich über den Jackpot freuen.

Rubbellos kostete nur 8 Euro Eine Million US-Dollar wurden Legrand laut Mass Live durch das Rubbellos versprochen. Für den Glückgriff bezahlt er 10 US-Dollar (circa 8,42 Euro). Legrand entschied sich für eine sofortige Auszahlung des Gewinns. Nach Abzug der Steuern landeten 650.000 US-Dollar (circa 547.469 Euro) auf seinem Bankkonto.