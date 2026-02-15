USA

Mit nur 8 Euro: Mann wird zum Rubbellos-Millionär

Ein US-Amerikaner kaufte sich ein Rubbellos für nur knapp acht Euro an einer Tankstelle und knackte damit den Jackpot.
15.02.2026, 08:07

George Legrand aus Lowell (Massachusetts) staunte nicht schlecht, als ihn sein Rubbellos zum Millionär machte. Der US-Amerikaner kaufte sich das Gewinnerticket der Massachusetts State Lottery an einer Tankstelle und konnte sich über den Jackpot freuen. 

Rubbellos kostete nur 8 Euro

Eine Million US-Dollar wurden Legrand laut Mass Live durch das Rubbellos versprochen. Für den Glückgriff bezahlt er 10 US-Dollar (circa 8,42 Euro). Legrand entschied sich für eine sofortige Auszahlung des Gewinns. Nach Abzug der Steuern landeten 650.000 US-Dollar (circa 547.469 Euro) auf seinem Bankkonto. 

Gewinner möchte Grundstück kaufen

Legrand gab an, dass er mit seinem Gewinn ein Grundstück kaufen möchte. Die Tankstelle, an der der Gewinner das Rubellos erwarb, freute sich nach dem Verkauf über eine Prämie von 10.000 US-Dollar (circa 8.422 Euro)

