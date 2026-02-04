Schockmoment: Rubbellos-Spieler gewinnt 5 Millionen statt 5.000 Euro

Ein anonymer Spieler oder eine anonyme Spielerin, der oder die in der Gegend von Assisi ein Milliardario Maxi-Los gekauft hat, sorgt in Italien für Schlagzeilen: Auf den ersten Blick dachte die Person, dass sie mit der Zahl 12 fünftausend Euro gewonnen habe. Immerhin ein satter Gewinn – doch als der Code des 20-Euro-Rubbelloses in die offizielle App eingetippt wurde, folgte die große Überraschung: Statt des fünfstelligen Betrags erschienen plötzlich fünf Millionen Euro. Die betroffene Person kontaktierte sofort eine Rechtsanwältin, die sich um die rechtlichen Angelegenheiten kümmern sollte.

Anonymität schützen Der Mandant oder die Mandantin bestand ausdrücklich darauf, die Anonymität zu schützen, weder Alter noch Beruf sollten an die Öffentlichkeit gelangen. Die Anwältin soll nun das Vermögen verwalten und sich um eine geplante Spende kümmern, erklärte sie gegenüber der Zeitung La Nazione. Ihr Mandant oder ihre Mandantin habe bislang noch nie ein 20-Euro-Rubbellos gekauft und stets zu Losen mit einem geringeren Wert gegriffen.