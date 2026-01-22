Thomas McCawley aus Tontitown staunte nicht schlecht, als er satte 100.000 US-Dollar beim Lottospielen gewann. Das Glücksticket der Arkansas Scholarship Lottery (ASL) hatte ihm nur fünf US-Dollar gekostet. Mit dem Gewinn möchte er vor allem seiner Schwiegermutter eine Freude machen.

Mann gewinnt 85.500 Euro mit Rubbellos

In einer ASL-Pressemitteilung wird erklärt, dass McCawley spontan in einer Mittagspause während eines Arbeitstages beschlossen hätte, das Rubbellos zu kaufen. Sein Lieblingsladen wird von einem Freund der Familie geführt, weshalb der US-Amerikaner immer wieder mal zum Lottospielen vorbeischaute. Dieses Mal war er sicher, dass es sich auszahlen würde: "Ich hatte einfach so ein Gefühl", erzählte der Mann den Lotteriebeamten. "Man könnte sagen, es hat mich einfach angesprochen."

McCawley hatte sich gerade wieder an seinen Arbeitsplatz gesetzt, als er begann, die Felder auf dem Lottolos freizurubbeln. Zu seiner Überraschung enthielt die allererste Reihe den Hauptgewinn von 100.000 US-Dollar (circa 85.568 Euro).