Mann (33) kauft Rubbellos an Tankstelle und wird Millionär

In Michigan hat ein Mann den absoluten Glücksgriff gemacht. Wie die Michigan Lottery berichtet, war der 33-Jährige aus Wayne County in Detroit unterwegs und hielt an einer Tankstelle an. Dort erwarb er ein Rubbellos , das ihm einen Gewinn von einer Million US-Dollar bescherte.

"Auf dem Tresen lag ein Blazing-Suits-Los, das jemand anderes nicht kaufen wollte, also habe ich es gekauft", sagte der Gewinner, der anonym bleiben wollte. "Ich rubbelte das Los frei und konnte es kaum glauben, als ich sah, dass es ein Gewinn von einer Million Dollar (ca. 860.430 Euro) war! Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen so hohen Lottogewinn erzielen würde, daher ist das wirklich ein Segen."

33-Jähriger möchte Gewinn sparen

Kürzlich besuchte der Glückspilz die Lotteriezentrale, um seinen großen Gewinn abzuholen. Der Mann aus Wayne County entschied sich dafür, seinen Gewinn als einmalige Pauschalzahlung in Höhe von etwa 693.000 US-Dollar (ca. 596.277 Euro) zu erhalten, anstatt sich den gesamten Betrag in Raten auszahlen zu lassen.

"Gewinnen ist ein tolles Gefühl, aber es bedeutet auch eine Menge Druck, weil man anfängt, über all die verschiedenen Dinge nachzudenken, die man mit diesem Geld machen könnte", erklärte der Spieler weiter, der plant, seinen Gewinn zu sparen.