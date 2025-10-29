Ein Mann aus den USA hat auf seine Intuition vertraut und im Lotto richtig abgesahnt. John Murphy hat laut einer Pressemeldung der Maryland Lottery mithilfe von Zahlen, die auf einem Autokennzeichen gesehen hat, 50.000 US-Dollar gewonnen.

Gewinnerzahl auf Kennzeichentaferl Wie die Lotterie berichtet, wollte sich Murphy gerade einen Lottoschein kaufen, als er ein Nummernschild mit den Zahlen 43871 entdeckte. Da seine Handynummer mit den Ziffern 438 beginnt, sah er das Nummernschild als ein Wink des Schicksals und spielte die Zahlen auf seinem Lottoschein. Am 17. Oktober staunte Murphy nicht schlecht, als tatäschlich dieselben Zahlen gezogen wurden. Der ehemalige U-Bahn-Mitarbeiter gewann somit 50.000 US-Dollar.