Autokennzeichen gemerkt: Mann gewinnt 50.000 Dollar im Lotto
Ein Mann aus den USA hat auf seine Intuition vertraut und im Lotto richtig abgesahnt. John Murphy hat laut einer Pressemeldung der Maryland Lottery mithilfe von Zahlen, die auf einem Autokennzeichen gesehen hat, 50.000 US-Dollar gewonnen.
Gewinnerzahl auf Kennzeichentaferl
Wie die Lotterie berichtet, wollte sich Murphy gerade einen Lottoschein kaufen, als er ein Nummernschild mit den Zahlen 43871 entdeckte. Da seine Handynummer mit den Ziffern 438 beginnt, sah er das Nummernschild als ein Wink des Schicksals und spielte die Zahlen auf seinem Lottoschein. Am 17. Oktober staunte Murphy nicht schlecht, als tatäschlich dieselben Zahlen gezogen wurden. Der ehemalige U-Bahn-Mitarbeiter gewann somit 50.000 US-Dollar.
Mann spielte in anderem Bundesstaat
"Ich war geschockt. Es war der letzte Tag meiner Ziehung", sagte John Murphy, der eigentlich in Washington D.C. lebt und in einem anderen Bundesstaat sein Glück im Lotto versuchte. Der Grund dafür war seine Schwägerin, die ihn ermutigte, in Maryland den nächsten Schein auszufüllen. Murphy ist sich noch unschlüssig, wie er seinen Gewinn ausgeben wird. Er offenbarte der Maryland Lotterie jedoch, dass er gerne mit seiner Frau Zina verreist.
Kommentare