Jesse Johnson aus Snow Hill staunte nicht schlecht, als er den Lotto-Jackpot der North Carolina Education Lottery geknackt hat. Der Schock über seinen Gewinn war so groß, dass der Mann zusammengebrochen ist.

"Ich bin einfach neben meinem Lastwagen umgefallen", sagte Johnson gegenüber dem Lottounternehmen . "Ich konnte es nicht fassen." Der stolze Großvater von 22 Enkelkindern hatte das Rubbellos neben seinem Fahrzeug aufgekratzt, als er plötzlich den Gewinn von einer Million US-Dollar (circa 859.257 Euro) sah. "Ich konnte vor lauter Aufregung am Telefon kaum sprechen", erinnerte er sich weiter.

Was hat der Gewinner mit 1 Million US-Dollar vor?

Johnson hatte zwei Möglichkeiten, wie er das Geld erhalten könnte:

Entweder wird ihm der Gewinn in der vollen Höhe in monatlichen Beiträgen von 50.000 US-Dollar als "Pension" über 20 Jahre ausgezahlt

oder er entscheidet sich für eine Einmalauszahlung von 600.000 US-Dollar. Nach dem Abzug von Steuern wären das 432.068 US-Dollar (circa 371.257 Euro).

Der US-Amerikaner entschied sich dafür, die Gesamtsumme auszahlen zu lassen. "Ich war wohl einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagte der glückliche Lottospieler abschließend, der plant, die Summe zur Versorgung seiner 22 Enkelkinder zu verwenden.