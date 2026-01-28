Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Ohio bekam von ihrer Freundin zum Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: Einen Strauß bestehend aus 60 Rubbellosen . Beim Freirubbeln des letzten Loses hatte sie unglaubliches Glück, denn es brachte ihr den Hauptgewinn .

Strauß aus 60 Rubbellosen zum Geburtstag

Wendy wurde von Familie und Freunden mit einer Geburtstagsparty überrascht, und eines ihrer Geschenke bestand aus zig Rubbellosen. Wie die Ohio-Lotterie in einer Presseaussendung mitteilte, rubbelte die Beschenkte bereits auf der Feier einige Lose frei, doch ein Gewinn war nicht dabei.

Da es so viele Lose waren, beschloss Wendy, die restlichen für zuhause aufzuheben. Bei den ersten 59 Losen hatten sie kein Glück, doch als sie das allerletzte Zwei-Dollar-Los freirubbelte, konnte sie ihren Augen kaum trauen: Sie hatte den Hauptpreis in Höhe 20.000 US-Dollar (über 16.000 Euro) gewonnen.