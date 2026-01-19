Ein Mann aus Connecticut gewann vier Millionen Dollar (etwa 3,4 Mio. Euro) in der Sofortlotterie , weil er an diesem Tag eine andere Tankstelle als gewöhnlich aufsuchte.

Der US-Amerikaner war an einem verregneten Freitagmorgen auf dem Weg zu einer Baustelle, auf der er arbeitete. Sein Anhänger war jedoch "unerwartet groß ", wie die CT Lottery in einer Pressemitteilung erklärte. Deshalb steuerte er kurzerhand eine andere Tankstelle als gewöhnlich an, um zu tanken.

Nachdem er getankt hatte, kaufte er noch ein Rubbellos , ehe er weiter zur Baustelle fuhr. Da er eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn ankam, nahm er sich Zeit, das Glückslos freizurubbeln. Der US-Amerikaner konnte kaum fassen, welche Zahlen sich dann offenbarten: "Da stand 4.000.000 Dollar drauf, und ich habe angefangen zu zittern", erinnerte sich der Glückspilz. Ungläubig scannte er anschließend den QR-Code, um den Gewinn zu überprüfen. "Ich konnte es nicht fassen. Ich war Millionär!" , erzählte er weiter.

Was macht der Gewinner mit dem Geld?

Dass sein Anhänger "zu groß" war und er deshalb auf eine andere Tankstelle ausweichen musste, machte den Fahrer schließlich zum Multimillionär. Nachdem er den ersten Schock überwunden hatte, setzte er seinen Arbeitstag wie geplant fort. Den Lotteriemitarbeitern gegenüber erklärte er, dass er seinen Gewinn anlegen und sich eine kleine Auszeit in Form eines Urlaubs gönnen möchte.

In den USA erhalten Händler, die ein Gewinnlos verkaufen, einen Bonus von der Lotteriebehörde. In diesem Fall belief er sich auf 40.000 US-Dollar.