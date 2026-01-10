Das neue Jahr beginnt für einen Lottospieler, der anonym bleiben möchte, mit einem lebensverändernden Gewinn von 983 Millionen US-Dollar (rund 844 Millionen Euro), wie die Georgia Lottery mitteilte. Damit ist es der größte Lottogewinn, der jemals in dem US-Bundesstaat erzielt wurde und der achtgrößte Gewinn in der Geschichte von "Mega Millions"-Lotterie.

Rekordgewinn von 983 Millionen US-Dollar Der Gewinner entschied sich statt einer Ratenzahlung für die Einmalzahlung in bar, bei der der gesamte Betrag sofort ausgezahlt wird. Dadurch fällt jedoch die Gewinnsumme niedriger aus. Statt der 983 Millionen US-Dollar erhielt die unbekannte Person 453 Millionen US-Dollar vor Steuern. "Wir freuen uns sehr, den rekordverdächtigen Jackpot-Gewinner Georgias und seinen lebensverändernden Start ins neue Jahr zu feiern", sagte Gretchen Corbin, Präsidentin der Georgia Lottery.

Lotto-Gewinner plant Generationenprojekt Der oder die Gewinner/in stammt aus Georgia und plant, das sechsstellige Vermögen "generationenübergreifend zu nutzen und wohltätige Zwecke zu unterstützen". Ein Teil des Gewinns soll auch an Familienmitglieder weitergegeben werden. "Wir sind dankbar, in der Lage zu sein, zu geben", so die anonyme Person, die regelmäßig Lotto spielte.