Mit Geburtsdaten von Familie: Mann gewinnt 2x im Lotto und wird Millionär

Eine Person hält mehrere Lottoscheine in der Hand.
Während einem Mann aus den USA das erste Los nur 50 US-Dollar einbrachte, machte ihn das zweite Ticket zum Millionär.
Von Selma Tahirovic
05.02.26, 12:04

Ein Mann aus Kentucky wurde gleich zweimal mit Geldsegen belohnt, nachdem er sich dafür entschieden hat, Lotto zu spielen. Wie WKYT berichtet, kaufte er sich zuerst ein Lottolos, mit dem er "nur" 50 US-Dollar gewann. Doch als er sich ein zweites Los besorgte, staunte der US-Amerikaner nicht schlecht: Er hatte tatsächlich 2 Millionen US-Dollar gewonnen.

Mann tippte mit Geburtsdaten von Familie

Der Mann, der anonym bleiben möchte, wählte Zahlen für den Lottoschein, die für Familienmitglieder eine besondere Bedeutung haben, wie beispielsweise Geburtsdaten. Mit Erfolg, denn nun kann sich der stolze Gewinner über umgerechnet 1,6 Millionen Euro freuen. 

  • Besonders spannend: Die Gewinnchance auf den Jackpot von einer Million US-Dollar liegt bei 1 zu 12.629.232.

Hätte der Lottospieler noch eine Zahl auf seinem Schein richtig gehabt, hätte er den Jackpot von 125 Millionen US-Dollar (circa 106 Millionen Euro) gewonnen. 

"Ich habe den ersten Schein gescannt und 50 Dollar gewonnen. Dann habe ich den nächsten gescannt, und da stand 2 Millionen Dollar. Ich brauchte einen Moment, um das zu begreifen. Ich bin gegangen, ohne die restlichen Scheine zu überprüfen", erklärte der Mann gegenüber der Kentucky Lottery. "Damit hatte ich nicht gerechnet."

Lottogewinn für Reisen geplant

Nach Abzug der Steuern erhielt der Mann einen Scheck über 1.5 Millionen US-Dollar (1,2 Millionen Euro). Er möchte mit seinem großen Gewinn vor allem für Reisen investieren. 

Lotto Vereinigte Staaten
