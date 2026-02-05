Ein Mann aus Kentucky wurde gleich zweimal mit Geldsegen belohnt, nachdem er sich dafür entschieden hat, Lotto zu spielen. Wie WKYT berichtet, kaufte er sich zuerst ein Lottolos, mit dem er "nur" 50 US-Dollar gewann. Doch als er sich ein zweites Los besorgte, staunte der US-Amerikaner nicht schlecht: Er hatte tatsächlich 2 Millionen US-Dollar gewonnen.

Mann tippte mit Geburtsdaten von Familie

Der Mann, der anonym bleiben möchte, wählte Zahlen für den Lottoschein, die für Familienmitglieder eine besondere Bedeutung haben, wie beispielsweise Geburtsdaten. Mit Erfolg, denn nun kann sich der stolze Gewinner über umgerechnet 1,6 Millionen Euro freuen.

Besonders spannend: Die Gewinnchance auf den Jackpot von einer Million US-Dollar liegt bei 1 zu 12.629.232.

Hätte der Lottospieler noch eine Zahl auf seinem Schein richtig gehabt, hätte er den Jackpot von 125 Millionen US-Dollar (circa 106 Millionen Euro) gewonnen.