Große Menge Suchtgift sichergestellt: 29-Jähriger dürfte gedealt haben

In der Wohnung eines 29-Jährigen wurde eine große Menge Cannabis sichergestellt.
28.01.26, 13:18

Das Landeskriminalamt Wien wurde durch Observationen und Ermittlungen im Suchtgiftmillieu zu einer Wohnung in Favoriten geführt.

Bei der Durchsuchung am Montagabend fanden die Beamten rund vier Kilogramm Cannabiskraut, etwa ein Kilogramm Cannabisharz und 3.500 Euro Bargeld. Die Beweismittel wurden sichergestellt und der mutmaßliche Dealer, ein 29-jähriger Mann, festgenommen.

Auf dem Tisch liegen Beutel voller Cannabis, Geld und ein Ausweis des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord

Sichergestelltes Suchtgift in Wohnung in Favoriten

Vorab wurde der Tatverdächtige während der Entsorgung von Verpackungsmaterial für Cannabis im Müllraum eines Mehrparteienhauses in Simmering überwacht. Die Verpackungen verfügten über eine Kapazität von 50 bis 100 Kilogramm.

Wien-Währing: Drogen sichergestellt

Aufgrund der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Tatverdächtige Suchtgift in großem Stil gedealt haben dürfte. Der 29-Jährige verweigerte bei der Vernehmung die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

