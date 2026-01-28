Große Menge Suchtgift sichergestellt: 29-Jähriger dürfte gedealt haben

Das Landeskriminalamt Wien wurde durch Observationen und Ermittlungen im Suchtgiftmillieu zu einer Wohnung in Favoriten geführt.

Bei der Durchsuchung am Montagabend fanden die Beamten rund vier Kilogramm Cannabiskraut, etwa ein Kilogramm Cannabisharz und 3.500 Euro Bargeld. Die Beweismittel wurden sichergestellt und der mutmaßliche Dealer, ein 29-jähriger Mann, festgenommen.