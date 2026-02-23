USA

Wegen fehlender Papiere: Frau (26) lässt Hund am Flughafen zurück

Eine Frau wollte von Las Vegas aus einen Flug betreten, doch die Dokumente ihres vierbeinigen Begleiters waren nicht ausreichend.
Selma Tahirovic
23.02.2026, 11:11

Goldendoodle blickt in die Kamera

Am 2. Februar wollte eine 26-jährige Frau mit ihrem zweijährigen Goldendoodle-Minipudel-Mischling am Harry Reid International Airport in Las Vegas ein Flugzeug borden. Doch weil sie nie die notwendigen Formulare für ihren Hund ausgefüllt hat, ließ sie prompt ihr Haustier am Check-In zurück. 

Frau ertränkte Hund in Flughafen-Toilette – um mitfliegen zu dürfen

Hund an Metallstange angebunden

Wie das Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) auf X berichtet, waren die Beamten gegen 23:39 Uhr am Flughafen zum Terminal 3 gerufen worden, nachdem Meldungen über einen verlassenen Hund eingegangen sind. Der Mischling wurde an einem metallenen Handgepäckmessgerät angebunden und am JetBlue-Ticketschalter zurückgelassen.

Grund dafür war, dass das Personal der Fluggesellschaft der 26-Jährigen erklärt hatte, dass sie online Unterlagen ausfüllen müsse, damit ihr Haustier als Begleithund an Bord kann. Da die erforderlichen Unterlagen nicht ausgefüllt wurden, wurde der Passagierin die Bordkarte verweigert. Daraufhin ließ sie den Hund zurück und begab sich durch den Flughafen zum Abfluggate.

Hund tot wegen "Door Kick"-Challenge: 14-Jähriger verhaftet

Besitzerin verhaftet

Die Tierbesitzerin wurde später am Gate aufgefunden und befragt, warum sie den Hund zurückgelassen habe. Laut Angaben der Reisenden habe ihr die Fluggesellschaft Haustier einen Chip und dass sie dadurch ihr Tier wiederfinden würde. Die Beamten verhafteten die 26-Jährige wegen Aussetzen eines Tieres und Widerstands gegen eine Festnahme

Hund im Tierheim untergebracht

Der Tierschutzdienst kümmerte sich um den Hund. Nachdem die vorgeschriebene zehntägige Wartezeit abgelaufen und die Besitzerin nicht zurückgekehrt war, um den Hund zu holenm wurde der Vierbeiner an ein Tierheim übergeben. Auf Instagram wurde ein Aufruf gestartet, dass der Mischling zur Adoption freisteht. In den Kommentaren melden sich bereits zahlreiche Freiwillige, die den Vierbeiner bei sich aufnehmen möchten. 

