Am 2. Februar wollte eine 26-jährige Frau mit ihrem zweijährigen Goldendoodle-Minipudel-Mischling am Harry Reid International Airport in Las Vegas ein Flugzeug borden. Doch weil sie nie die notwendigen Formulare für ihren Hund ausgefüllt hat, ließ sie prompt ihr Haustier am Check-In zurück.

Hund an Metallstange angebunden Wie das Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) auf X berichtet, waren die Beamten gegen 23:39 Uhr am Flughafen zum Terminal 3 gerufen worden, nachdem Meldungen über einen verlassenen Hund eingegangen sind. Der Mischling wurde an einem metallenen Handgepäckmessgerät angebunden und am JetBlue-Ticketschalter zurückgelassen.

Grund dafür war, dass das Personal der Fluggesellschaft der 26-Jährigen erklärt hatte, dass sie online Unterlagen ausfüllen müsse, damit ihr Haustier als Begleithund an Bord kann. Da die erforderlichen Unterlagen nicht ausgefüllt wurden, wurde der Passagierin die Bordkarte verweigert. Daraufhin ließ sie den Hund zurück und begab sich durch den Flughafen zum Abfluggate.

Besitzerin verhaftet Die Tierbesitzerin wurde später am Gate aufgefunden und befragt, warum sie den Hund zurückgelassen habe. Laut Angaben der Reisenden habe ihr die Fluggesellschaft Haustier einen Chip und dass sie dadurch ihr Tier wiederfinden würde. Die Beamten verhafteten die 26-Jährige wegen Aussetzen eines Tieres und Widerstands gegen eine Festnahme.