Hund tot wegen "Door Kick"-Challenge: 14-Jähriger verhaftet

Hund steht vor offener Haustüre und schaut hinein
Im Zuge einer gefährlichen Social-Media-Challenge starb ein drei Jahre alter Hund. Nun wurde ein 14-Jähriger festgenommen.
Von Monika Kässer
29.01.26, 16:25

Eine gefährliche Social-Media-Challenge namens "Door Kick Challenge" soll zum Tod eines drei Jahre alten Hundes geführt haben. Einer der zwei mutmaßlichen Täter, ein 14-jähriger Teenager aus Florida, wurde festgenommen.

Was steckt hinter der "Door Kick Challenge"?

Bei der "Door Kick Challenge", auch "Door Kicking Challenge" oder "Door Kick Prank" genannt, handelt es sich um einen gefährlichen Social-Media-Trend, der überwiegend in den USA verbreitet ist und hauptsächlich auf TikTok kursiert. 

Vorwiegend sind Jugendliche beteiligt, die sich spät abends oder nachts Haustüren fremder Häuser oder Wohnungen nähern. 

Jugendliche treten gegen fremde Haustüren

Anschließend hämmern sie gewaltsam gegen die Tür oder treten mit dem Fuß dagegen, bevor sie die Flucht ergreifen. Oft wird das Ganze von Sicherheitskameras oder von den Teenagern selbst mitgefilmt und anschließend ins Netz gestellt, um Likes, Reichweite sowie Aufmerksamkeit zu bekommen. Hinzu kommt der Reiz des Verbotenen, ein kurzfristiges Machtgefühl, Gruppendruck sowie eine in diesem Alter oft noch nicht vollständig ausgereifte Impulskontrolle.

Ziel ist es, den Bewohnern einen Schrecken einzujagen und die vermeintliche "Mutprobe" zu bestehen. Dabei kommt es häufig zu Sachschäden, in manchen Fällen wird sogar die ganze Tür eingetreten. 

14-Jähriger trat Haustüre ein: Hund entlaufen

So auch im Fall eines 14-Jährigen, der am 27. Jänner an seiner Schule im US-Bundesstaat Florida festgenommen wurde. Laut einer Pressemitteilung des Sheriffbüros von Volusia County steht der Teenager im Zusammenhang mit dem Tod eines drei Jahren alten Yorkshire Terriers. 

Hund lag tot am Straßenrand

Die Hundehalterin gab an, am Abend des 20. Dezember nach ihrer Rückkehr nach Hause eine eingetretene Haustür vorgefunden zu haben. In der Folge sei ihr Hund entlaufen, der wenig später tot am Straßenrand gefunden wurde, nachdem er von einem Fahrzeug erfasst worden war.

"Die Ermittlungen ergaben, dass mehrere Jugendliche an jenem Abend eine Party in der Gegend besucht und anschließend in der Nachbarschaft Klingelstreiche gespielt hatten", heißt es in der Mitteilung. 

Überwachungskameras zeichneten den Vorfall auf und führten zusammen mit weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des 14-Jährigen, der mehrfach gegen die Haustür trat und diese gewaltsam aufbrach. 

Beschädigter Türrahmen mit herausgebrochenem Holz und abgebrochenem Stück am Boden.

So sah die beschädigte Haustür nach einem gewaltsamen Tritt im Zusammenhang mit der "Door Kick Challenge" aus.

Der Jugendliche wurden wegen Einbruchs und Sachbeschädigung angeklagt. Wie NBC berichtet, warnt die Polizei sowohl Eltern als auch Jugendliche eindringlich vor den Gefahren und rechtlichen Konsequenzen dieses angeblichen Streichs.

Kommentare