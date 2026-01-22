Verstopfte Toiletten, eingetretene Türen, herausgerissene Klodeckel und durchnässtes Klopapier an den Wänden: Mehrere Fälle von Vandalismus an Schulen in Vorarlberg und Wien etwa haben in den vergangenen Wochen für Kopfschütteln gesorgt. Auslöser für die mutwillige Zerstörung ist ein äußerst fragwürdiger Social-Media-Trend, bei dem Schultoiletten gezielt verwüstet werden. Bereits im November informierte die Bildungsdirektion Vorarlberg über Vorfälle und warnte eindringlich vor Nachahmung.

"Bathroom Vandalism Challenge": Was steckt dahinter? Der zerstörerische Social-Media-Trend ist seit mehreren Jahren unter dem Namen "Devious Lick Challenge" oder auch "Bathroom Vandalism Challenge" bekannt. Dabei beschädigen, entwenden oder verunreinigen Schüler Gegenstände in ihrer Schule, besonders häufig in Toiletten, und filmen sich dabei. Die Videos werden anschließend auf sozialen Netzwerken wie TikTok veröffentlicht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniel ⚽️/ MAKA_786 / M4RKU$ (Screenshot TikTok) TikTok-Nutzer teilen Fotos von Vandalismus an Schultoiletten.

Warum verwüsten Schüler die Toiletten? Nun fragt man sich zu Recht, was die Beweggründe für eine dermaßen sinnbefreite Aktion sind. Eine zentrale Rolle spielt das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Views, Likes und Kommentare können wie eine Belohnung wirken und das Verhalten bestärken. Hinzu kommt der Reiz des Verbotenen, ein kurzfristiges Machtgefühl, Gruppendruck sowie eine in diesem Alter oft noch nicht vollständig ausgereifte Impulskontrolle.

Schultoiletten an der HAK Bludenz ohne Klopapier Der ORF berichtet über einen aktuellen Fall an der Handelsakademie (HAK) Bludenz in Vorarlberg. Im Obergeschoss der Schule sind die Toiletten derzeit ohne Klopapier. Dies ist eine Maßnahme der Schulleitung, um weitere Verstopfungen und Verunreinigungen zu vermeiden. Schuldirektorin Margit Flecker erklärte gegenüber dem ORF, dass die Schüler die WCs im Erdgeschoss nutzen können, wo noch Papier verfügbar ist.