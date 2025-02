In dieser Wiener Schule müssen Schüler Klopapier mitbringen

Eine Anordnung der Schuldirektion sorgt in der Mittelschule und dem Gymnasium in der Anton-Krieger-Gasse für Wirbel: Eltern müssen ihren Kindern künftig Klopapier mitgeben , berichtet die Gratiszeitung Heute.

Am Donnerstag wurde die neue Maßnahme via E-Mail allen Erziehungsberechtigten mitgeteilt. Sehr zum Missfallen vieler Eltern: "Was tut der Direktor da eigentlich? Verletzt das nicht seine Fürsorgepflicht?", meldete sich etwa eine Mutter bei dem Blatt.