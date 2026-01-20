Brand in Lkw-Werkstatt in Lustenau: Warnung an Anrainer

Ein Brand in einer Lkw-Werkstatt in Lustenau in Vorarlberg hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Wegen der starken Rauchgasentwicklung wurden die Anrainer dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle in Vorarlberg gegenüber der APA einen Ö3-Bericht. Verletzte gebe es bisher keine, hieß es.