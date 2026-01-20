Brand in Lkw-Werkstatt in Lustenau: Warnung an Anrainer
Zusammenfassung
- Brand in Lkw-Werkstatt in Lustenau löste Großeinsatz der Feuerwehr aus.
- Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anrainer gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
- Brand war nach stundenlangem Einsatz unter Kontrolle, keine Verletzten, Ursache noch unbekannt.
Ein Brand in einer Lkw-Werkstatt in Lustenau in Vorarlberg hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.
Wegen der starken Rauchgasentwicklung wurden die Anrainer dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle in Vorarlberg gegenüber der APA einen Ö3-Bericht. Verletzte gebe es bisher keine, hieß es.
Ausgebrochen sei der Brand in dem Firmengebäude einer Firma für Nutzfahrzeuge gegen Mitternacht, so der Sprecher. Nach stundenlangem Einsatz war der Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.
