Mörbisch: 3 Boote und Wirtschaftsgebäude gerieten in Brand

Ein Wirtschaftsgebäude und drei Boote, die darin gelagert waren, sind am Freitag in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in Flammen gestanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlug das Feuer bereits aus dem Dach des Gebäudes. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, weil die Boote, die zum Großteil aus Polyester gefertigt waren, immer wieder neu zu brennen begannen.

Brandursache unklar

Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung wurde ein Innenangriff unter Atemschutz durchgeführt und gleichzeitig von außen gelöscht, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Die Boote wurden schließlich in eine Löschmulde gehoben und dort vollständig mit Wasser geflutet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.