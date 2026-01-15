Eis, Glätte, Schnee: Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Donnerstagvormittag hatte es einsatztechnisch in sich: Mehrere Alarmierungen in kurzer Zeit hielten die Feuerwehren auf Trab - von einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person bis zu akuter Gefahr durch herabstürzende Eisplatten .

In Eisenstadt kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Lenkerin aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, dabei wurde Fahrerin in ihrem Wagen eingeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten die Frau befreien und das Unfallfahrzeug sicherstellen.

Eisplatten fallen von Dächern

Kurz darauf folgte der nächste Einsatz: Am Eisenstädter Domplatz drohten große Eisplatten von den Dächern auf den Gehweg zu stürzen, der Platz wurde aus Sicherheitsgründen kurzfristig gesperrt.