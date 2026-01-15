Nordburgenland

Eis, Glätte, Schnee: Feuerwehren im Dauereinsatz

46-221649187
Glatteis und herabfallende Eisplatten sorgten am Donnerstagvormittag für mehrere Feuerwehreinsätze.
15.01.26, 15:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Mehrere Feuerwehreinsätze am Donnerstagvormittag, darunter ein Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person in Eisenstadt.
  • Große Eisplatten drohten in Eisenstadt und Neusiedl am See von Dächern zu stürzen, Bereiche wurden gesichert und gesperrt.
  • Feuerwehren warnen angesichts der winterlichen Witterung vor erhöhter Gefahr und rufen zu besonderer Vorsicht auf.

Der Donnerstagvormittag hatte es einsatztechnisch in sich: Mehrere Alarmierungen in kurzer Zeit hielten die Feuerwehren auf Trab - von einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person bis zu akuter Gefahr durch herabstürzende Eisplatten.

Pannenfahrer: Sie kommen, wenn auch die Autobatterien einfrieren

In Eisenstadt kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Lenkerin aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, dabei wurde Fahrerin in ihrem Wagen eingeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten die Frau befreien und das Unfallfahrzeug sicherstellen.

Eisplatten fallen von Dächern

Kurz darauf folgte der nächste Einsatz: Am Eisenstädter Domplatz drohten große Eisplatten von den Dächern auf den Gehweg zu stürzen, der Platz wurde aus Sicherheitsgründen kurzfristig gesperrt.

Die Eisenstädter Feuerwehr entfernte Eisplatten von Dächern.

Die Eisenstädter Feuerwehr entfernte Eisplatten von Dächern.

Zusammen mit der Gemeinde und der Stadtpolizei entfernte die Feuerwehr mithilfe einer Teleskopmastbühne die Eisbrocken. Nach rund einer Stunde konnte der Bereich wieder freigegeben werden. 

"Neue Eisenstädter": Zehn Minuten reichen für Auftakt zu U-Ausschuss

Parallel dazu kam es auch in Neusiedl am See zu Sicherungseinsätzen. Dort meldete die Feuerwehr ebenfalls gefährliche Eisplatten an Hausdächern. Die Einsatzkräfte warnen Passanten, Absperrungen zu beachten und besonders aufmerksam zu sein.

Angesichts der winterlichen Witterung appellieren die Feuerwehren zu besonderer Vorsicht – sowohl im Straßenverkehr als auch im Fußgängerbereich.

Mehr zum Thema

Eisenstadt Neusiedl am See
kurier.at, WOREL  | 

Kommentare