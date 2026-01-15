Eis, Glätte, Schnee: Feuerwehren im Dauereinsatz
Zusammenfassung
- Mehrere Feuerwehreinsätze am Donnerstagvormittag, darunter ein Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person in Eisenstadt.
- Große Eisplatten drohten in Eisenstadt und Neusiedl am See von Dächern zu stürzen, Bereiche wurden gesichert und gesperrt.
- Feuerwehren warnen angesichts der winterlichen Witterung vor erhöhter Gefahr und rufen zu besonderer Vorsicht auf.
Der Donnerstagvormittag hatte es einsatztechnisch in sich: Mehrere Alarmierungen in kurzer Zeit hielten die Feuerwehren auf Trab - von einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person bis zu akuter Gefahr durch herabstürzende Eisplatten.
In Eisenstadt kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Lenkerin aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, dabei wurde Fahrerin in ihrem Wagen eingeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten die Frau befreien und das Unfallfahrzeug sicherstellen.
Eisplatten fallen von Dächern
Kurz darauf folgte der nächste Einsatz: Am Eisenstädter Domplatz drohten große Eisplatten von den Dächern auf den Gehweg zu stürzen, der Platz wurde aus Sicherheitsgründen kurzfristig gesperrt.
Zusammen mit der Gemeinde und der Stadtpolizei entfernte die Feuerwehr mithilfe einer Teleskopmastbühne die Eisbrocken. Nach rund einer Stunde konnte der Bereich wieder freigegeben werden.
Parallel dazu kam es auch in Neusiedl am See zu Sicherungseinsätzen. Dort meldete die Feuerwehr ebenfalls gefährliche Eisplatten an Hausdächern. Die Einsatzkräfte warnen Passanten, Absperrungen zu beachten und besonders aufmerksam zu sein.
Angesichts der winterlichen Witterung appellieren die Feuerwehren zu besonderer Vorsicht – sowohl im Straßenverkehr als auch im Fußgängerbereich.
