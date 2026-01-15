"Neue Eisenstädter": Zehn Minuten reichen für Auftakt zu U-Ausschuss

Die konstituierende Sitzung des Untersuchungsausschusses „Neue Eisenstädter“ im Kulturzentrum Eisenstadt dauerte kaum zehn Minuten, dann konnte Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf als Vorsitzende die Sitzung schon wieder schließen. Auf der schmalen Tagesordnung standen nur die Wahl des Verfahrensrichters, des Verfahrensanwalts und deren Stellvertreter an. Wolfgang Köller, pensionierter Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofs, wurde als Verfahrensrichter, Georg Nowotny, Senatspräsident des Obersten Gerichtshofs in Ruhe, als dessen Stellvertreter gewählt.

Verfahrensrichter ist Mario Burger, Andreas Nödl fungiert als sein Stellvertreter. Auch die Vereidigung aller anwesender Mitglieder, Ersatzmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde durchgeführt. Die Wahlen erfolgten einstimmig. Einzige Aufgabe der Ausschussmitglieder - vier SPÖ, zwei FPÖ und je einer von ÖVP und Grünen - an diesem Vormittag war es, vier Mal aufzustehen.