"Neue Eisenstädter": Zehn Minuten reichen für Auftakt zu U-Ausschuss
Die konstituierende Sitzung des Untersuchungsausschusses „Neue Eisenstädter“ im Kulturzentrum Eisenstadt dauerte kaum zehn Minuten, dann konnte Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf als Vorsitzende die Sitzung schon wieder schließen.
Auf der schmalen Tagesordnung standen nur die Wahl des Verfahrensrichters, des Verfahrensanwalts und deren Stellvertreter an. Wolfgang Köller, pensionierter Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofs, wurde als Verfahrensrichter, Georg Nowotny, Senatspräsident des Obersten Gerichtshofs in Ruhe, als dessen Stellvertreter gewählt.
Verfahrensrichter ist Mario Burger, Andreas Nödl fungiert als sein Stellvertreter. Auch die Vereidigung aller anwesender Mitglieder, Ersatzmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde durchgeführt.
Die Wahlen erfolgten einstimmig. Einzige Aufgabe der Ausschussmitglieder - vier SPÖ, zwei FPÖ und je einer von ÖVP und Grünen - an diesem Vormittag war es, vier Mal aufzustehen.
Die nächste Sitzung findet kommenden Mittwoch statt. Auf der Agenda steht der Beschluss des Arbeitsplans. "Etwaige weitere Beschlüsse sind abhängig davon, was von den Fraktionen eingebracht wird“, so Eisenkopf.
Bei der FPÖ gab es eine Änderung in letzter Minute: Markus Wiesler ersetzt Thomas Grandits, der schon vor Monaten gemeinsam mit Christian Ries nominiert worden war. Der neu gewählte Klubchef Ries bleibt, mit Grandits verzichten die Freiheitlichen auf den einzigen Juristen in ihren Reihen. Grandits wollte Klubchef werden, zog gegen Ries aber den Kürzeren.
Kommentare