Niederösterreich

Niederösterreich: Schwerer Unfall auf der Semmering Schnellstraße

Mehrere Einsatzkräfte vor einem Unfallfahrzeug mit Totalschaden.
Bei einem Auffallunfall am Montagabend wurde eine Frau schwer und ein Mann unbestimmten Grades verletzt. Die S6 war zwei Stunden lang in Richtung Wien gesperrt.
Von Uwe Mauch
20.01.26, 08:55

Am Montagabend kurz vor 19:30 Uhr kam ein Pkw auf der Semmering Schnellstrasse (S6) Richtung Wiener Neustadt, im kurvigen Abschnitt zwischen Gloggnitz und Neunkirchen ins schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Der Wagen kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Während die Autobahnpolizei über den Unfall informiert wurde und auf Zufahrt war, krachte kurz darauf ein nachkommender Pkw ungebremst in das Unfallfahrzeug. Beide Unfallwracks und unzählige Fahrzeugteile sowie auslaufende Betriebsmittel blockierten die komplette Richtungsfahrbahn Wien.

46-221819013

Unfall auf der Semmering Schnellstraße: Zwei Autos mit Totalschaden - eine Schwerverletzte.

Eine Person wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr Gloggnitz Stadt sowie der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften auf die S6 zur Menschenrettung aus. Die S6 wurde Richtung Wiener Neustadt komplett gesperrt.

In Abspreche mit dem Notarzt wurde die eingeklemmte Person mittels hydraulischen Rettungssatz aus dem Unfallwrack befreit und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.

Stundenlange Sperre der S6 in der Steiermark

Um einen schonenden Transport ins Krankenhaus zu gewährleisten, wurde von Rot Kreuz Bezirkseinsatzleiter Paul Pilshofer der Notarzthubschrauber C2 aus Krems Gneixendorf nachgefordert. Für die Nachtlandung wurde von der FF Gloggnitz Stadt die Fahrbahn großräumig ausgeleuchtet um eine sichere Landung zu gewährleisten. Nach der polizeilichen Freigabe wurden die beiden Unfallwracks von der FF Gloggnitz Stadt mittels WLF geborgen und verbracht.

Die Bilanz des Unfalls: eine Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt, eine Person unbestimmten Grades verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Der Lenker des zweiten Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Rund zwei Stunden war die S6 in Richtung Wiener Neustadt komplett gesperrt. 

