Niederösterreich: Schwerer Unfall auf der Semmering Schnellstraße

Am Montagabend kurz vor 19:30 Uhr kam ein Pkw auf der Semmering Schnellstrasse (S6) Richtung Wiener Neustadt, im kurvigen Abschnitt zwischen Gloggnitz und Neunkirchen ins schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Der Wagen kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Während die Autobahnpolizei über den Unfall informiert wurde und auf Zufahrt war, krachte kurz darauf ein nachkommender Pkw ungebremst in das Unfallfahrzeug. Beide Unfallwracks und unzählige Fahrzeugteile sowie auslaufende Betriebsmittel blockierten die komplette Richtungsfahrbahn Wien.

Eine Person wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr Gloggnitz Stadt sowie der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften auf die S6 zur Menschenrettung aus. Die S6 wurde Richtung Wiener Neustadt komplett gesperrt. In Abspreche mit dem Notarzt wurde die eingeklemmte Person mittels hydraulischen Rettungssatz aus dem Unfallwrack befreit und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.