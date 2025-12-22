Die Video-App TikTok ist bekannt dafür, Trends aller Art zu starten. Neu dazugekommen ist ein besonders skurriler, bei dem Influencer und TikTok-Nutzer sich dabei filmen, wie sie Pferdelecksteine essen. Warum macht man das und ist der Pferdesnack überhaupt für Menschen genießbar?

Influencerin isst Pferdelecksteine und geht viral Influencerin und Pferdeliebhaberin Gracie Lambert gehört zu denjenigen, die den Trend auf der App ins Rollen gebracht haben. Bevor sie den Leckstein ihrem Pferd reichte, probierte sie selbst einen Bissen davon und fand ihn überraschend lecker. Das Video ging binnen kürzester Zeit viral.

Seitdem testet sie verschiedene Sorten: Banane, Apfel, Kirsche und zuletzt die Weihnachtedition Zuckerstange. Mit ihren Clips erreicht die Content Creatorin inzwischen über 25 Millionen Aufrufe. Zahlreiche Influencer und TikTok-Nutzer ließen sich davon offenbar inspirieren und probierten den ungewöhnlichen Snack ebenfalls.

Woraus bestehen die Pferdelecksteine? Die Lecksteine, die in den viralen Videos zu sehen sind, sind keine klassischen salzigen Minerallecksteine, sondern ein süßer Snack zur Beschäftigung und Belohnung von Pferden. Die meist über 600 Gramm schweren Ringe bestehen hauptsächlich aus: Glukosesirup

Dextrose

Zucker/Zuckerrohr

Melasse (dickflüssiger Zuckersirup) Hinzu kommen noch Aromazusätze sowie Konservierungsmittel. Im Grunde handelt es sich um einen Zucker-Block mit Aroma, der Pferden schnelle Energie liefert. Die Blöcke werden als hart, zäh, süß und im Mund zart schmelzend beschrieben.

Pferdeleckstein essen: Ist das gefährlich? In der Kommentarspalte fragt ein Nutzer zu Recht: "Sind sie für Menschen unbedenklich?" Die bekannte Pferdesnack-Marke Likit erklärt dazu: "Likit-Produkte werden aus Rohstoffen in Lebensmittelqualität hergestellt, aber sie werden nicht in einer Fabrik für menschliche Lebensmittel produziert und können daher nicht für den menschlichen Verzehr empfohlen werden. Likits sind für Pferde gedacht, nicht für Menschen."