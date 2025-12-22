Schauspieler Tylor Chase wurde vor allem durch seine Rolle als Martin Qwerly in der Nickelodeon-Show "Neds ultimativer Schulwahnsinn" bekannt. Die Sendung lief von 2004 bis 2007 und begeisterte Kinder in den USA ebenso wie in Europa. Vor allem Kinderstars nutzen Shows als Sprungbrett für eine große Schauspiel- oder Gesangskarriere. So spielte beispielsweise Popstar und Darstellerin Ariana Grande in der Nickelodeon-Show "Victorious" mit und ist nun weltweit erfolgreich. Für Tylor Chase blieb die große Karriere aus, wie mehrere Videos im Netz beweisen: Der 36-Jährige lebt jetzt auf der Straße.

Was macht Tylor Chase heute? Auf TikTok gehen nun mehrere Aufnahmen des ehemaligen Nickelodeon-Darstellers viral, die ihn obdachlos auf den Straßen von Los Angeles zeigen. Der 36-Jährige soll drogenabhängig sein und mit mentalen Problemen kämpfen. Bereits vor einigen Jahren sprach Chase in Form eines Gedichts über seine bipolare Störung auf YouTube. Jetzt ist in einigen Videos zu sehen, wie ihm Fans helfen, ihm Essen und Trinken geben oder ihn waschen. Zahlreiche User und Userinnen auf TikTok zeigten Mitleid und plädierten, dass man Chase helfen sollte. Andere beschwerten sich darüber, dass der 36-Jährige in diesem Zustand gefilmt wurde: "Die Leute müssen aufhören, ihn in seinen schwächsten Momenten zu filmen."

TikTokerin sammelte Geld für Kinderstar Bereits im September wurde er von der TikTokerin @LetHallAlli gefilmt. Sie richtete laut The Tab sogar ein GoFundMe-Spendenkonto ein, um Geld für ihn zu sammeln. Dieses ist jedoch wieder offline, nachdem die Mutter des Ex-Kinderstars die Influencerin kontaktierte und ihr erklärte, dass Chase weder "sein Geld noch seine Medikamente selbstständig verwalten" könne.

Ex-Serienkollegen wollten Chase helfen Auch Devon Werkheiser, Lindsey Shaw und Daniel Curtis Lee, die die Hauptrollen Ned, Moose und Coockie in "Neds ultimativer Schulwahnsinn" verkörperten, sprachen in ihrem Podcast "Ned"s Declassified Podcast Survival Guide" über die Situation ihres Ex-Kollegen. Lee erklärte, dass er im September die Videos von Chase gesehen habe: "Das war viel zu verarbeiten", erklärt der Schauspieler im Podcast. "Als ich das zum ersten Mal sah, war ich wütend, denn ich dachte: Warum hält man jemandem, der gerade eine schwere Zeit durchmacht, eine Kamera ins Gesicht?"