Influencer stirbt mit nur 31 Jahren bei Motorradunfall
Mehr als eine Million Menschen folgen Blake Mitchell auf TikTok und Instagram. Auf den Plattformen begeisterte er seine Fans mit witzigen Videos und Einblicken in sein Privatleben, nebenbei verdiente er sein Geld als Erotikmodel. Doch jetzt muss seine Community mit traurigen Nachrichten fertig werden: Der 31-Jährige ist bei einem Unfall verunglückt.
Blake Mitchell stirbt bei Motorradunfall
Wie die Lokalzeitung Ventura County Star berichtet, verstarb Mitchell am 15. Dezember bei einem Motorradunfall. Der Influencer war in Oxnard (Kalifornien) in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet östlich des Pacific Coast Highway unterwegs. Mitchell soll von einem 32-jährigen Fahrer eines Kastenwagens am Mittelstreifen erfasst worden sein.
Die kalifornische Autobahnpolizei prüft noch, was die Unfallursache war. Zudem ist unklar, ob einer der Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.
Blake Mitchell wurde noch am Unfallort für tot erklärt, der andere Fahrer blieb unversehrt. Die Straßen waren über zwei Stunden gesperrt. Ein Familienmitglied bestätigte gegenüber TMZ den Tod des 31-Jährigen. Seiner trauernden Familie würden "die Worte" zu diesem Schicksalsschlag "fehlen".
Fans nehmen Abschied
Auf Instagram häufen sich die Beileidsbekundungen von seinen Followern und Followerinnen. Nur ein paar Tage vor seinem Ableben postete der US-Amerikaner einen Beitrag, in dem er seinem Ich aus dem Jahr 2020 erzählt, was sich in den letzten fünf Jahren ereignet hat. "Ehrlich gesagt würde ich immer noch alles tun ... mit einigen Änderungen haha", schrieb der Influencer unter das Posting.
Seine Fans sind von dem letzten Beitrag sehr ergriffen:
- "Gerade vom Motorradunfall gelesen. So traurig, du warst so ein lieber Kerl :( Ruhe in Frieden ❤️🕊️"
- "Das ist so ein trauriger letzter Post warte😭😭😭😭"
- "Wir werden dich ALLE so sehr vermissen, Schatz"
- "Ruhe in Frieden Lane 🕊️ Du warst buchstäblich eine Legende. Es hat mir das Herz gebrochen, diese Nachricht heute als Fan von dir zu hören. Gebete für deine Familie in dieser Zeit, besonders über die Feiertage 🙏🏻"
- "Rip Lane, du warst wirklich so süß, das sind so schreckliche Nachrichten 😢💔"
