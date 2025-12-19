Mehr als eine Million Menschen folgen Blake Mitchell auf TikTok und Instagram. Auf den Plattformen begeisterte er seine Fans mit witzigen Videos und Einblicken in sein Privatleben, nebenbei verdiente er sein Geld als Erotikmodel. Doch jetzt muss seine Community mit traurigen Nachrichten fertig werden: Der 31-Jährige ist bei einem Unfall verunglückt.

Blake Mitchell stirbt bei Motorradunfall Wie die Lokalzeitung Ventura County Star berichtet, verstarb Mitchell am 15. Dezember bei einem Motorradunfall. Der Influencer war in Oxnard (Kalifornien) in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet östlich des Pacific Coast Highway unterwegs. Mitchell soll von einem 32-jährigen Fahrer eines Kastenwagens am Mittelstreifen erfasst worden sein. Die kalifornische Autobahnpolizei prüft noch, was die Unfallursache war. Zudem ist unklar, ob einer der Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.

Blake Mitchell wurde noch am Unfallort für tot erklärt, der andere Fahrer blieb unversehrt. Die Straßen waren über zwei Stunden gesperrt. Ein Familienmitglied bestätigte gegenüber TMZ den Tod des 31-Jährigen. Seiner trauernden Familie würden "die Worte" zu diesem Schicksalsschlag "fehlen".