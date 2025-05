Millena Brandão wurde durch eine Netflix-Serie bekannt. Nach kurzer Krankheitsgeschichte ist sie am 2. Mai verstorben.

Die Kinderdarstellerin war für ihre Rollen in der brasilianischen Netflix-Teenie-Serie "Sintonia" sowie in der Kinderserie "A Infância de Romeu e Julieta" (Die Kindheit von Romeo und Julia) bekannt. Die Eltern der aufstrebenden Schauspielerin verkündeten in den sozialen Medien nun erschütternde Nachrichten: Millena Brandão ist im Alter von nur 11 Jahren verstorben.

Starke Kopfschmerzen und Schläfrigkeit Ihre Mutter, Thays Brandão, berichtete gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal G1, was in den letzten Tagen passiert ist. Der Gesundheitszustand ihrer Tochter verschlechterte sich seit dem 24. April schlagartig. Aufgrund starker Kopfschmerzen, Ohnmachtsanfällen, Schläfrigkeit und Schmerzen in den Beinen wurde das Mädchen ins Krankenhaus gebracht. "Sie hatte Kopfschmerzen, aber sie konnte gehen und sprechen", so Thays Brandão. Der Arzt diagnostizierte Dengue-Fieber, führte aber laut der Mutter keine weiteren Tests durch: "Er riet uns, sie nach Hause zu bringen und ihr Dipyron (Anm. d. Red.: Schmerzmittel) zu geben."

13 Herzstillstände Nur zwei Tage später kehrten sie ins Spital zurück, weil die Elfjährige nicht mehr laufen konnte. Auch dieses Mal wurde die Familie nach Untersuchungen wieder nach Hause geschickt. Nachdem das Mädchen im heimischen Badezimmer ohnmächtig wurde und unter extremen Kopfschmerzen wieder zu sich gekommen war, brachten sie ihre Eltern ein weiteres Mal in ein Krankenhaus. Dort wurde dann eine fünf Zentimeter große Masse in ihrem Gehirn entdeckt. Es war jedoch kein Neurologe vor Ort, der bestätigen konnte, ob es sich bei der Masse um einen Tumor, eine Zyste, ein Ödem oder ein Gerinnsel handelte. Kurz darauf erlitt sie einen Herzstillstand.

"Von diesem Tag an wachte sie nicht mehr auf. Es ging ihr immer schlechter, sie hatte zwei bis drei Herzstillstände pro Tag. Insgesamt hatte sie 13 Herzstillstände. So etwas hatte sie noch nie erlebt. An einem Tag hatte sie sieben Atemstillstände", berichtet die Mutter des Mädchens.

Was war die Todesursache? Die Ärzte mussten Millena schließlich künstlich am Leben erhalten. Am 2. Mai wurde die junge Schauspielerin für hirntot erklärt. Die genaue Todesursache muss erst noch geklärt werden. Im Gespräch mit G1 berichtet die Mutter des Mädchens: "Die Ärzte haben immer noch nicht gesagt, was wirklich mit meiner Tochter passiert ist und woran sie gestorben ist. Wir stehen mit einem Fragezeichen da."

In einem emotionalen Instagram-Beitrag, der die 11-Jährige als Engel zeigt, nehmen die Eltern Abschied. "Du warst ein Licht in unserem Leben und ich weiß von oben, dass du weiterhin über uns schauen und unser Leben erhellen wirst. Und ich werde dich für immer lieben und du wirst immer in meinem Herzen sein. Ich liebe dich, mein kleines Mädchen!!", heißt es da.