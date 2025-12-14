Dröhnende Elektromusik, coole Beats, flackernde Lichter und ein überfüllter Dancefloor: So lässt sich das "Turn the lights off"-Meme auf TikTok beschreiben, in dessen Fokus der Schauspieler Jon Hamm steht. Der US-Amerikaner ist vor allem aus der Serie "Mad Men" bekannt.

Videos mit Jon Hamm gehen viral User @noah.grant16 teilte auf der Plattform ein Video, in dem steht: "POV: Wenn du ein Tier streichelst und jemand zu dir sagt: 'Wow, normalerweise ist es nicht so nett zu Fremden'." Kurz darauf sieht man die Szene von Hamm, der total entspannt und fast wie in Trance im Club tanzt. Das Video soll also vermitteln, dass es ein euphorisches Gefühl sein kann, wenn sich ein Tier streicheln lässt, obwohl es eher scheu ist.

Das Meme kann aber auch ganz anders eingesetzt werden, wie Userin @@va_nyla zeigt. In ihrem Video sieht man, wie sich die Nutzerin im Pyjama die Zähne putzt: "Zwei Stunden vor der Arbeit in 2025" steht über der Szene. Danach sieht man den Einspieler mit Jon Hamm und einen Text, in dem steht: "Ich, zwei Stunden vor der Arbeit in 2010". Eine Anspielung auf alte Partyzeiten, in denen die Nacht noch zum Tag gemacht wurde. Beide Beiträge wurden zusammen über 1,2 Millionen Mal angesehen. Der Suchbegriff Jon Hamm hat mehr als 17.300 Beiträge gesammelt.

Woher stammt die Szene im "Turn the lights off"-Meme? Das Video von Hamm stammt aus der Apple-TV-Serie "Your Friends & Neighbors", in der der Schauspieler in die Rolle von Andrew "Coop" Cooper schlüpft. Einem frisch geschiedenen und arbeitslosen ehemaligen Hedgefonds-Manager aus New York, der seine Nachbarn bestiehlt. Die Clubszene, die auf TikTok gerade gefeiert wird, zeigt Cooper in einem vollen Club, der in einem traumähnlichen Zustand der Euphorie in der Menge tanzt.

Besonders spannend: Der Charakter Barney lädt Nick und Cooper in den Club ein, nachdem er Hamms Figur ins Gesicht geschlagen hat. Man könnte also sagen, dass der Schauspieler in dieser Szene den Schmerz "wegtanzt".