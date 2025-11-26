Am 25. November 2025 wurden in Berlin die TikTok Awards 2025 verliehen. Ausgezeichnet wurden Creators und Creatorinnen, die mit kreativen Ideen, starken Meinungen und Gespür für Trends das Jahr 2025 besonders geprägt haben. Durch die Preisverleihung führte Moderatorin Aminata Belli.

Insgesamt wurden bei den TikTok Awards 2025 zehn Kategorien vergeben, die die Vielfalt der Plattform widerspiegeln – von Musik und Unterhaltung über Bildung bis hin zu gesellschaftlichem Engagement. Das sind die Gewinner der diesjährigen Votings.

Creator of the Year Nominiert wurden: @dimiadams

@fabianrashagai23

@frgretel

@jeanniejuice Gewonnen hat: @fabianrashagai23 Über seinen Sieg erklärte der Content Creator gegenüber TikTok: "Manchmal denkt man nicht, dass die kleinen, lustigen Momente wirklich etwas verändern können – aber sie sind genau das, was uns verbindet. Ich habe gelernt, nach den härtesten Tagen meinen Humor nie zu verlieren. Jede Begegnung, jeder Kommentar, jedes Lachen motiviert mich, weiterzumachen. Danke an alle, die meinen Weg verfolgen und ihn mit mir teilen – dieser Preis ist auch euer Verdienst.“

Video of the Year Nominiert wurden folgende Videos: Adrian rettet Leben: Stammzellenspende von @levihallo

Busfahrer-Gruß von @michel_schwartz

Calla Kleid nähen von Paula (@unlabeled_)

Das Ding ist von @ginamillenialbigsis

Brauche kein Mitleid, aber schaut bis zum Schluss von @conan.furlong

Das ist der Gewinner: Adrian rettet Leben: Stammzellenspende von @levihallo In dem Video zeigt Levi Penell, wie Adrian durch eine Stammzellenspende einem Menschen das Leben rettet.

Der Clip wurde mehr als 823.700 Mal angesehen und sollte vor allem andere Menschen dazu motivieren, sich selbst als potenzielle Spender und Spenderinnen registrieren zu lassen. Gegenüber TikTok sagte Penell: "Mein zweiter TikTok Award – ich freu mich sehr! Letztes Jahr 'Creator of the Year', und heute darf ich nicht nur den Preis für das Video of the Year entgegennehmen, sondern durfte auch als Laudator auf der Bühne stehen. Es gibt so viele Creator*innen, die großartigen Content machen und den Award mindestens genauso verdient hätten wie ich. Besonderen Dank an Gina für ihren mutigen Einsatz. Eigentlich hätte es dein Award sein sollen."

Artist of the Year Aymen & Amo

Ikkimel

Nina Chuba

Tokio Hotel

Zartmann Den Award haben Aymen & Amo abgestaubt! "Dieser Award zeigt uns, was möglich ist, wenn man für etwas brennt und zusammenhält. Durch TikTok konnten wir unsere Musik und Stories in die ganze Welt schicken. Danke für euren Support. Wir sind stolz, ein Teil dieser kreativen Community zu sein", erklärte das stolze Duo.

Voice for Change @321maxx

@brudersteve

@hamibees

@phia_quantius

@tahdur @hamibees ist die Gewinnerin. "Ich gehe immer meinen eigenen Weg, nicht nach den Regeln anderer. Ich bin laut für Frauen und für die Themen, die uns bewegen – egal wie kontrovers. TikTok ermöglicht es mir, meine Stimme für echte Veränderung zu erheben. Es geht darum, Mut zu zeigen, auch wenn es nicht einfach ist, und gemeinsam eine Stärke zu finden, die uns alle voranbringt", erklärte die glückliche Siegerin gegenüber TikTok.

Storyteller of the Year @dorothy.js

@emmasvenningson

@janaa_bec

@jonthan.b

@kimgottwald Gewonnen hat: @jonthan.b Der glückliche Gewinner enthüllte: "Jeden Tag lade ich neue Videos hoch, um gute Laune zu verbreiten und den Alltag auf unterhaltsame Weise zu erzählen. Für mich ist Humor eine Sprache, die verbindet, gerade wenn das Leben stressig wird. Es ist ein Geschenk, von meiner Leidenschaft leben zu können und Leute mit meinen Geschichten zu erreichen.“

So wurde abgestimmt Wer am Ende einen der begehrten Awards mit nach Hause nimmt, lag in den Händen der TikTok-Community. Vom 3. November (00:01 Uhr) bis zum 16. November (23:59 Uhr) konnte täglich über die TikTok-App abgestimmt werden. Der Voting-Hub war direkt über die Suche nach dem Hashtag #TikTokAwardsDeutschland erreichbar.

Sports Creator of the Year @dimianubis

@djj.114.

@eleni_withamic

@marvinroch

@paula.enx Gewinnerin ist: @paula.enx "Beim Sport geht es nicht um Perfektion, sondern darum, dran zu bleiben und ehrlich mit sich selbst zu sein. Ich bin eine Durchschnittsläuferin, die ihre Höhen und Tiefen teilt, um anderen Mut zu machen. Für mich ist das Schönste am Laufen, dass man nur sich selbst und ein Paar Laufschuhe braucht. Danke an alle, die mich begleiten und mit denen ich diese Reise teilen darf", erklärte die Content Creatorin nach ihrem Sieg.

Food Creator of the Year @ahmadskueche

@antonikocht_

@betelsfoodfeast

@kikiskitchen

@shibaskitchen Den Preis abgestaubt hat: @kikiskitchen Über ihren Gewinn sagte die Influencerin gegenüber TikTok: "Food Creator of the Year zu sein bedeutet für mich, meine Leidenschaft fürs Backen und Kochen und die Freude daran mit einer wundervollen Community zu teilen. Ich glaube daran, dass backen keine Wissenschaft sein muss, sondern vor allem Spaß und Liebe braucht. Gemeinsam mit meiner Kikimunity erschaffen wir Momente voller Genuss und Kreativität. Diesen Award sehe ich auch als Anerkennung an alle, die sich trauen, Neues auszuprobieren und in der Küche experimentierfreudig zu sein."

Entertainment Creator of the Year @melosempaii

@morethangossip

@noahbasic

@xnerdzika

@zotzy Gewonnen hat: @morethangossip Die Gewinnerin der Kategorie sagte gegenüber TikTok: "Popkultur sollte man als Spiegel unserer Gesellschaft verstehen. Mein TikTok ist ein Safe Space für meine Community, in dem wir gemeinsam nicht nur Klatsch, sondern vor allem gesellschaftskritische Themen diskutieren. Ich bin dankbar, dass ich durch meine Arbeit Menschen zum Nachdenken und Lachen anregen und verbinden kann. Solche Communitys sind heute wichtiger denn je.“

Education Creator of the Year @annanbrt

@fussballinguist

@vinqcent

@hierhelena (Teilnahme zurückgezogen)

@robingaschngelr Gewinner ist: @vinqcent "Manchmal fühlt sich Jura ziemlich trocken an, aber gerade genau deshalb versuche ich, den Stoff so locker und nachvollziehbar wie möglich rüberzubringen. Es macht mir Spaß, mit meiner Community zu lachen, auch über die kleinen Pannen im Alltag von Student*innen. Wissen muss nicht immer steif sein – bei mir gibt’s das Ganze mit einer Prise Humor und echt aus dem Leben gegriffen", sagte der glückliche Sieger.

Rising Star of the Year @brooklyn_oy

@mervegsteuer

@raverresi

@salmabnmr

@tobifas Siegerin ist: @mervegsteuer