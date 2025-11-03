Am 28. Oktober wurde auf Netflix der Dokumentationsfilm über den Rapper Haftbefehl veröffentlicht. In "Babo – Die Haftbefehl-Story" erzählt der Künstler über seine schwierige Vergangenheit, mentale Gesundheit, Straßenkriminalität und wie er versucht, sein Leben als Superstar und Familienvater unter einen Hut zu bringen. Doch auch seine Drogenabhängigkeit ist ein großes Thema, denn der Künstler wäre während den Dreharbeiten fast gestorben.

Doku klettert auf Platz 1 der Netflix-Charts Der 39-jährige Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, zeigt sich in der Doku ungefiltert und ehrlich. Dass er koksabhängig ist, verheimlicht er nicht, sondern zeigt schonungslos, wie sehr die Sucht nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Familie belastet. Vor allem seine Frau erzählt in den Aufnahmen, dass sie das Leben als quasi "alleinerziehende" Mutter oft überfordert, obwohl sie ihren Mann lieben würde. Die Produktion über den Rap-Star hat Erfolg: In Deutschland, Österreich und in der Schweiz steht sie an Platz 1 der Netflix-Charts. Die Reaktionen auf den Film haben sich im Netz quasi überschlagen.

Soll Deutschrap in der Schule thematisiert werden? Schüler und Schülerinnen aus Offenbach und Hessen haben laut Hessenschau nun sogar gefordert, dass die Geschichte des Rappers auch in der Schule thematisiert wird. "Wenn Schule ein Ort der Lebensrealität sein soll, dann darf sie nicht nur Goethe lesen, sondern auch Haftbefehl hören", erklärte Cengizhan Nas, stellvertretender Stadtschulsprecher, in einer Pressemitteilung. Im Netz wird der Vorschlag unterstützt, auch Lehrpersonal zeigt sich offen für die Inklusion in den Lehrplan. Immerhin würde die Geschichte des Rappers auch als Mahnmal gelten, dass die Schattenseiten von Ruhm und Drogen zeigen würde.

Im Unterricht soll dadurch mehr über kulturelle Vielfalt, moderne Analyseformen der Songtexte und Themen wie Migration, Politik und soziale Ungleichheit gesprochen werden. Die Forderung des Stadtschülerrats wurde beim hessischen Kulturministerium jedoch abgelehnt: "Weder die Texte des Rappers noch sein kontroverses Auftreten in der Öffentlichkeit stehen im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, den die Schulen erfüllen."

Was ist mit der Nase von Haftbefehl passiert? Neben der tragischen Lebensgeschichte von Anhan stand nach der erfolgreichen Netflix-Doku vor allem die Nase des Rappers im Fokus, denn diese hatte sich im Laufe der Dokumentation stark verändert. Im Netz wunderte sich das Publikum, wieso das Gesicht des 39-Jährigen plötzlich anders aussieht. Grund dafür war sein Kokskonsum: Durch übermäßiges Schnupfen der Droge ist die Nase in sich zusammengefallen – dafür sorgten vor allem Löcher, die sich in der Nasenscheidewand entwickelt haben.

Emotionale Reaktionen auf Doku Unzählige Nutzer und Nutzerinnen berichteten auf Social Media, dass sie von der Dokumentation "schockiert", aber auch "ergriffen" waren. Einige User und Userinnen berichteten, dass sie beim Ansehen weinen mussten. So würden sie aber vor allem an seine Frau Nina und seine Kinder denken, die laut mehreren Kommentaren "am meisten" unter den Eskapaden des Rappers leiden würden.