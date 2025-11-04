Über 110.000 Menschen verfolgten auf TikTok den Kampf der 29-jährigen US-Amerikanerin Kaelin Bradshaw gegen den Krebs. In einer Art Video-Tagebuch machte sie anderen Betroffenen Mut und zeigte ihren unerschütterlichen Lebenswillen. Ende 2024 erhält die damals 28-Jährige die schockierende Diagnose Gallengangskrebs im Endstadium. Diese seltene Tumorart tritt normalerweise erst bei Menschen über 50 oder 60 Jahren auf.

Nur wenige Monate später starb die TikTokerin an den Folgen der Krankheit. Ihr Mann Austin verabschiedete sich auf ihrem TikTok-Kanal in einer bewegenden Videobotschaft.

TikTokerin litt unter Bauchschmerzen Gegenüber Today.com erzählt Austin Bradshaw, der seine spätere Frau 2015 kennengelernte, dass ihre Krankheitsgeschichte im Oktober mit harmlos wirkenden Bauschmerzen begann. Kaelin führte die Beschwerden zunächst auf Muskelkater zurück, da sie erst kürzlich mit Pilates begonnen hatte.

Diagnose Gallengangskrebs Stadium IV Wenig später wurden die Schmerzen so intensiv, dass das Paar die Notaufnahme aufsuchte. Dort wurde ein eingerissener Bauchmuskel sowie eine "riesige" Wucherung an ihrer Leber festgestellt. Eine Krebserkrankung vermutete der Arzt aufgrund von Kaelins jungem Alter zunächst jedoch nicht. Nach zahlreichen Untersuchungen stellte sich schließlich heraus, dass die junge Frau an einem Cholangiokarzinom, also einer bösartigen Krebserkrankung der Gallengänge litt. "Es traf uns wie eine Wand aus Ziegeln, weil das nicht das ist, was man mit 28 zu hören erwartet", so Austin im Gespräch mit dem Online-Portal.

29-Jährige verstarb an Folgen der Krebserkrankung Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich in den letzten Wochen rapide. Zuletzt konnte Kaelin Bradshaw kaum noch aufstehen und verbrachte ihre Zeit in einem Hospiz, wo sie in ihrer letzten Lebensphase betreut wurde. "Ich befinde mich derzeit in Hospizpflege, aber ich kämpfe immer noch. Wir halten an der Hoffnung und aneinander fest und nehmen die Dinge einen Tag nach dem anderen an", erklärte Kaelin noch Mitte Oktober. Am 27. Oktober schließlich hörte ihr Herz auf zu schlagen. Sie verstarb im Kreise ihrer Liebsten, wie ihre Familie wenige Tage später bestätigte.

Ehemann richtet emotionale Worte an verstorbene Partnerin Ihr trauernder Ehemann Austin verabschiedete sich in den sozialen Netzwerken von seiner Frau und dankte all ihren Fans für den Zuspruch und die emotionale Unterstützung: "Von dem Moment an, als Kaelin die Diagnose bekam, versprach sie mir und meiner Familie, dass sie kämpfen und niemals aufgeben wird. Sie erfüllte ihr Versprechen, aber leider war ihre Erkrankung so weit fortgeschritten, dass ihr Körper nicht mehr in der Lage war, weiterzukämpfen." Bei ihrem Ableben hat sie die Hand ihres Mannes gehalten und hatte "keine Schmerzen".