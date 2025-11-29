Die US-Amerikanerin Melinda Howard schnitt sich beim Entsorgen von Altpapier an einem Karton, während sie diesen zerlegte. Die 63-Jährige dachte, der Schnitt sei nichts "Dramatisches", doch nur wenige Tage später musste sie in die Notaufnahme.

An Karton geschnitten Gegenüber dem US-Magazin People berichtete die Mississippi-Bewohnerin: "Ich habe eine ganze Menge Kartons zusammengedrückt, eingerollt und in Müllsäcke gesteckt, und einer hat dabei meine Hand erwischt und mir einen Papierschnitt verpasst." Zunächst hielt sie die kleine Schnittwunde am Handrücken für harmlos und behandelte die Stelle mit einer antibakteriellen Creme und einem Pflaster.

Die US-Amerikanerin leidet unter sehr dünner Haut, die durch jahrelange Einnahme des Medikaments Prednison entstanden ist. "Ich bin 63, aber meine Haut ist wirklich dünn und ich heile langsam. Deshalb wusste ich, dass ich den Schnitt gut über eine Woche abgedeckt lassen müsste", so Howard.

"Sah schlimm aus": Hand war angeschwollen und entzündet Nach rund einer Woche schmerzte ihre Hand jedoch immer stärker. Als sie das Pflaster abnahm, bemerkte sie, dass ihre Hand "wirklich geschwollen war und schlimm aussah". Die Wunde hatte sich in der Zwischenzeit entzündet und eine bakterielle Infektion entwickelt.