An Pappkarton geschnitten: Frau (63) landet in Notaufnahme
Die US-Amerikanerin Melinda Howard schnitt sich beim Entsorgen von Altpapier an einem Karton, während sie diesen zerlegte. Die 63-Jährige dachte, der Schnitt sei nichts "Dramatisches", doch nur wenige Tage später musste sie in die Notaufnahme.
An Karton geschnitten
Gegenüber dem US-Magazin People berichtete die Mississippi-Bewohnerin: "Ich habe eine ganze Menge Kartons zusammengedrückt, eingerollt und in Müllsäcke gesteckt, und einer hat dabei meine Hand erwischt und mir einen Papierschnitt verpasst." Zunächst hielt sie die kleine Schnittwunde am Handrücken für harmlos und behandelte die Stelle mit einer antibakteriellen Creme und einem Pflaster.
Die US-Amerikanerin leidet unter sehr dünner Haut, die durch jahrelange Einnahme des Medikaments Prednison entstanden ist. "Ich bin 63, aber meine Haut ist wirklich dünn und ich heile langsam. Deshalb wusste ich, dass ich den Schnitt gut über eine Woche abgedeckt lassen müsste", so Howard.
"Sah schlimm aus": Hand war angeschwollen und entzündet
Nach rund einer Woche schmerzte ihre Hand jedoch immer stärker. Als sie das Pflaster abnahm, bemerkte sie, dass ihre Hand "wirklich geschwollen war und schlimm aussah". Die Wunde hatte sich in der Zwischenzeit entzündet und eine bakterielle Infektion entwickelt.
Schwere Infektion durch kleine Verletzung
Schließlich landete die 63-Jährige in der Notaufnahme, wo sie eine Antibiotika-Spritze sowie orale Antibiotika erhielt, um die Infektion zu behandeln. Gegenüber Today erklärte Dr. Amesh Adalja, Sprecher der Infectious Diseases Society of America, dass es zwar "ungewöhnlich" sei, eine schwere Infektion durch eine kleine Hautverletzung zu bekommen, "aber natürlich kann so etwas passieren."
