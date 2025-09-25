Junge Frau verletzte 28-Jährigen bei Streit in Favoriten mit Messer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Streit zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern in einer Wohnung in Favoriten eskaliert. Der Mann, ein 28-jähriger Algerier hat dabei oberflächliche Schnittverletzungen erlitten, berichtet die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag.

Gegenseitige Beschludigungen

Der Mann gab an, dass seine 17-jährige Ex-Freundin ihn plötzlich mit einem Küchenmesser attackiert habe. Die junge Frau bestritt die Vorwürfe und beschuldigte wiederum den 28-Jährigen, sie geschlagen und gewürgt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, das Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden.