Junge Frau verletzte 28-Jährigen bei Streit in Favoriten mit Messer
Zusammenfassung
- Streit zwischen ehemaligen Lebenspartnern in Favoriten eskalierte, 28-jähriger Mann erlitt Schnittverletzungen durch Messer.
- Beide Beteiligte beschuldigten sich gegenseitig, wurden vorläufig festgenommen und das Messer sichergestellt.
- 17-Jährige zeigte sich im Spital aggressiv, verletzte einen Polizisten, beide erhielten Anzeigen und Betretungsverbote.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Streit zwischen zwei ehemaligen Lebenspartnern in einer Wohnung in Favoriten eskaliert. Der Mann, ein 28-jähriger Algerier hat dabei oberflächliche Schnittverletzungen erlitten, berichtet die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag.
Gegenseitige Beschludigungen
Der Mann gab an, dass seine 17-jährige Ex-Freundin ihn plötzlich mit einem Küchenmesser attackiert habe. Die junge Frau bestritt die Vorwürfe und beschuldigte wiederum den 28-Jährigen, sie geschlagen und gewürgt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, das Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden.
Die leichten Schnittverletzungen des Mannes wurden von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die 17-Jährige wurde zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Spital gebracht. Dort zeigte sie sich jedoch äußerst unkooperativ und aggressiv.
Polizisiten getreten
Ein Beamter wurde durch ihre Tritte am Bein verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die 17-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung, der schweren Körperverletzung und des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie wegen aggressiven Verhaltens, Erregung ungebührlichen Lärms und der Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt.
Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Gegen beide Tatverdächtigen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote ausgesprochen.
