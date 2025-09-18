Drei Männer in Wien durch Messerstiche verletzt: Täter flüchtig

Bei zwei Auseinandersetzungen am Wiener Neubaugürtel und in einem nahegelegenen Park sind in der Nacht auf Donnerstag drei Männer durch Messerstiche und ein weiterer durch Faustschläge und Pfefferspray verletzt worden.

Keines der Opfer war in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer auf APA-Nachfrage. In beiden Fällen soll es sich bei den Tätern um mehrere Männer gehandelt haben, die genaue Anzahl war unklar. Die Beschuldigten sind unbekannt und flüchtig.

Die Auseinandersetzung ereignete sich aus noch unklaren Gründen gegen 0.45 Uhr bei einer Straßenbahnhaltestelle. Im Zuge einer Rauferei sollen die unbekannten Täter ein Messer gezückt und auf zwei Opfer eingestochen haben. Danach flüchteten sie. Alarmierte Polizisten trafen auf einen 39-Jährigen mit einem Stich am Oberkörper, ein 38-Jähriger war am Oberschenkel verletzt.

Zweiter Einsatzort in der Nähe

Während des Einsatzes kamen Passanten auf die Beamten zu und berichteten ihnen, dass es in einem Park in der Nähe zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen war. Dabei seien die Opfer mit einem Pfefferspray attackiert und ebenfalls mit einem Messer verletzt worden.