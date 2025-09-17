Frau in Container in Wien vergewaltigt? Polizei sucht weitere Opfer

Der 53-jährige Taxilenker soll die junge Frau am Abend des 4. September vor einem Lokal an der Rechten Wienzeile angesprochen haben. Anstatt sie nach Hause zu bringen, soll der gebürtige Ägypter die 28-Jährige laut Polizei zu einem Container in Floridsdorf gebracht haben.

Dort soll der Verdächtige die Frau vergewaltigt haben. Das Opfer meldete den Vorfall direkt am Tag nach der mutmaßlichen Tat in einer Polizeiinspektion. Dabei klagte sie über Erinnerungslücken, deren Ursache noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Laut Polizei dürfte sie zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen sein.

In dem Container könnten noch weitere Übergriffe stattgefunden haben.

Laut den bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Übergriff nicht um einen Einzelfall handeln. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige in dem Container bereits weitere Verbrechen begangen haben könnte.

Polizei bittet um Mithilfe Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung nun um Hilfe: Wer Hinweise hat oder selbst zum Opfer geworden ist, soll sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310-33800 oder bei jeder Polizeidienststelle melden – auch anonym. Fotos der Tatörtlichkeit wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht, um weitere Opfer oder Zeugen zu finden.