Von Lkw erfasst: Fußgänger in Wien-Döbling ums Leben gekommen

Ein 73-jähriger Fußgänger ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Döbling ums Leben gekommen. Der Mann wurde gegen 14:20 Uhr im Kreuzungsbereich Hofzeile/Silbergasse von einem stadteinwärts fahrenden Lkw erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Die Wiener Berufsrettung rückte mit mehreren Teams sowie dem Rettungshubschrauber aus, konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.