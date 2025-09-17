Von Lkw erfasst: Fußgänger in Wien-Döbling ums Leben gekommen
Der 73-Jährige dürfte die Straße aus noch nicht geklärten Gründen betreten haben. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.
Ein 73-jähriger Fußgänger ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Döbling ums Leben gekommen. Der Mann wurde gegen 14:20 Uhr im Kreuzungsbereich Hofzeile/Silbergasse von einem stadteinwärts fahrenden Lkw erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, teilte die Polizei mit.
Die Wiener Berufsrettung rückte mit mehreren Teams sowie dem Rettungshubschrauber aus, konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
Laut ersten Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos dürfte der Fußgänger die Fahrbahn aus unbekannter Ursache an einer Stelle ohne Schutzweg betreten haben und wurde vom Lkw erfasst.
Der 48-jährige Lkw-Lenker, ein slowakischer Staatsbürger, blieb unverletzt. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrssperren und Umleitungen.
