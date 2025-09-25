Messerattacke in Meidling: Mann erlitt Sticherverletzung am Kopf
Zusammenfassung
- Polizei trennte in Meidling zwei am Boden ringende Männer mit Messer, beide wurden festgenommen.
- Ein 38-Jähriger erlitt eine Stichverletzung am Kopf und kam ins Spital, der 39-Jährige wurde leicht verletzt.
- Der 39-Jährige wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Waffenverstoß angezeigt und in Haft genommen, der 38-Jährige wegen Körperverletzung angezeigt.
Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochvormittag in Meidling laute Hilfeschreie aus einer Nachbarwohnung gehört und den Notruf gewählt. Als kurz darauf Beamte vor Ort eintrafen, sahen sie durch ein Fenster der Wohnung zwei miteinander am Boden ringende Männer (38 und 39) vor, berichtet die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag.
Neben den Männern lag ein Messer, auch Blut war zu sehen. Die Polizisten verschafften sich über die Balkontüre Zutritt zur Wohnung und trennten die beiden Männer, die vorläufig festgenommen wurde. Das Messer wurde sichergestellt.
Beide Männer verletzt
Der 39-Jährige hatte leichte Verletzungen erlitten. Der Österreicher lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Der 38-Jährige - ebenfalls Österreicher - wurde mit einer Stichverletzung im Kopfbereich in ein Spital gebracht. Er konnte aber bereits in häusliche Pflege entlassen werden.
Laut ersten Erkenntnissen handelt sich bei den Streithähnen um Bekannte. Der Grund für die gewaltsame Auseinandersetzung sei Gegenstand von Ermittlungen.
Der 39-Jährige, gegen den bereits ein aufrechtes Waffenverbot bestand, wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.
Der 38-Jährige wurde ebenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.
Kommentare