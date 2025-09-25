Messerattacke in Meidling: Mann erlitt Sticherverletzung am Kopf

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochvormittag in Meidling laute Hilfeschreie aus einer Nachbarwohnung gehört und den Notruf gewählt. Als kurz darauf Beamte vor Ort eintrafen, sahen sie durch ein Fenster der Wohnung zwei miteinander am Boden ringende Männer (38 und 39) vor, berichtet die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag.

Neben den Männern lag ein Messer, auch Blut war zu sehen. Die Polizisten verschafften sich über die Balkontüre Zutritt zur Wohnung und trennten die beiden Männer, die vorläufig festgenommen wurde. Das Messer wurde sichergestellt. Beide Männer verletzt Der 39-Jährige hatte leichte Verletzungen erlitten. Der Österreicher lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Der 38-Jährige - ebenfalls Österreicher - wurde mit einer Stichverletzung im Kopfbereich in ein Spital gebracht. Er konnte aber bereits in häusliche Pflege entlassen werden.