Nach Streit mit Frau: Wiener Polizei stoppt Mann mit Messer
Zusammenfassung
- 33-jähriger Mann drohte nach einem Streit seiner Frau und ihrem Vater mit dem Umbringen und war mit Messer und Schreckschusspistole unterwegs.
- Die Polizei stoppte und verhaftete den Mann in Simmering, stellte die Waffen sicher und stellte fest, dass er ohne gültige Lenkberechtigung fuhr.
- Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen Mann in Simmering gestoppt, der nach einem Streit mit seiner Frau mit einem Küchenmesser und einer Schreckschusspistole auf dem Weg zu seinem Schwiegervater war.
Zuvor hatte er in der gemeinsamen Wohnung im Bereich Kaiserebersdorfer Straße seiner 29-jährigen Frau angedroht, sie und ihren Vater umzubringen. Auslöser der Auseinandersetzung dürfte laut Polizeisprecherin Julia Schick die Eifersucht des Mannes gewesen sein.
Die Amtshandlung spielte sich gegen 0.45 Uhr ab. Nachdem sich der 33-Jährige das Küchenmesser gegriffen hatte und in sein Auto gestiegen war, alarmierte die Bedrohte die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Mann. In der Troststraße stoppte ihn die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) und nahm ihn fest. Die Waffen wurden sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten heraus, dass der Mann ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war. Über ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
