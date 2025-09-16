Nach Streit mit Frau: Wiener Polizei stoppt Mann mit Messer

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen Mann in Simmering gestoppt, der nach einem Streit mit seiner Frau mit einem Küchenmesser und einer Schreckschusspistole auf dem Weg zu seinem Schwiegervater war.

Zuvor hatte er in der gemeinsamen Wohnung im Bereich Kaiserebersdorfer Straße seiner 29-jährigen Frau angedroht, sie und ihren Vater umzubringen. Auslöser der Auseinandersetzung dürfte laut Polizeisprecherin Julia Schick die Eifersucht des Mannes gewesen sein.